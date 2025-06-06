巴拿馬全國教師罷工44天抗議社保改革 學生無課可上

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市5日專電）不滿政府通過改革法案，憂心可能導致退休金縮水，超過1萬5000名巴拿馬教師從4月底開始罷工上街抗議，迄今已經44天，學生無課可上，讓巴拿馬教育環境急速惡化。

巴拿馬教師罷課從4月23日爆發，主要原因是抗議政府通過「第462號法案」，該法案對國家社會保障基金進行改革。但教師工會認為，這項改革將導致他們退休金縮水，增加教師生活經濟壓力和教育體系的不穩定，因此要求政府撤回法案，保障公共教育和教師福利。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）報導，至本月5日，教師罷工已44天，儘管工會多次和政府部門進行協調，但並沒有獲得共識。1萬5000名教師的罷工，也導致全國上萬名學生無法正常就學。

根據巴拿馬永續發展基金會（Fundespa）的研究，從2020年至2025年，包括爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、薪資爭議和社會紛爭，巴拿馬公立學校的學生已超過550天沒辦法正常上課，而這個數字也讓巴拿馬成為全球教育中斷最嚴重的國家之一。基金會更指出，超過80萬年輕人直接受到教育中斷的衝擊，嚴重影響他們的學業、工作和社會前途。

除了教師之外，包括建築工人、香蕉種植工人、醫療人員、學生與原住民團體也紛紛加入罷工與抗議，行動迅速擴大為全國性的無限期罷工。甚至罷工行動一度轉向抗議美國在巴拿馬設立軍事基地的計畫，呼籲保護國家主權。

不過巴拿馬政府的態度也十分強硬，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）5月底公開表示，「第462號法案」對國家財政十分重要，也充分考量各界的建議和要求，因此「絕對不會撤回」。

巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Bolo Flores）更在4日宣布，由於罷工導致全國各地教室空置，因此參與罷工的1萬5000名教師將在未來兩週被停發工資。他在記者會上還出示82名帶領罷工的教師名單，指控這些教師領取工資卻不上班，甚至還偽造或是找人頂替簽名來領取薪水。

佛羅雷斯強調，目前巴拿馬另外約有1萬7000名符合資格，但是目前沒有工作的教師；政府正在計畫，不排除採取行動以他們來替換罷工抗議的教師。

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此舉也引發教師工會更強烈的反應，工會強調，審計長扣發工資的行為嚴重違法，因此他們決定採取法律行動，透過律師向巴拿馬最高法院提交了一份禁令，要求撤銷制裁並保證支付教師應有的薪水。此外工會堅持，在政府撤回「第462號法案」之前，教師們絕對不會重返講台。

面對雙方僵局始終無法化解，巴拿馬民眾也感到十分憂心。媒體「巴拿馬之星」（La Estrella de Panama）發表評論，呼籲政府和各界不能讓政治紛爭和工會抗議犧牲孩子的教育權，因為教育不是談判的籌碼，而是國家的生命線。沒有教育，巴拿馬未來發展將會停滯甚至受到重創。（編輯：田瑞華）1140606