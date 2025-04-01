封鎖道路癱瘓交通 瓜地馬拉醫護抗議要求依法加薪

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市31日專電）瓜地馬拉醫療工會團體今天宣布發起連續3天大規模抗議，並且封鎖全國重要道路，以封鎖癱瘓交通手段要求政府依法調整全國醫護人員薪資。

距離上次因政府強制徵收汽車第三方責任險，引起民眾封路抗議的混亂還不到2週，瓜地馬拉又陷入抗議情況。這次是由瓜國國家衛生工作者工會（Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, SNTSG）和相關醫療團體所串連發起。

主辦單位表示，自3月31日、4月1日和4月2日連續3天，全國33個地點、11條重要交通幹道設置路障封鎖道路，示威抗議。如果沒有獲得政府正面回應，工會不排除將抗議封路行動延續到4月3日。

國家衛生工作者工會（SNTSG）指出，政府在今年2025財政年預算法中，已明訂將提高醫療人員工資，分發獎金及將臨時約聘人員轉為正職，工會和總統府秘書處因此展開對話，盼落實法令，但政府代表使出拖延戰術，遲遲不願提出加薪方案，甚至在26日突然中止談判。

工會要求，全國近4萬5000名正式醫療員工每人每月加薪2500瓜幣（約新台幣1萬元），同時將1萬1000名行政人員，和近1萬9000名醫護人員，轉為正式職位，即使是沒合約的臨時聘僱人員，一年也可獲得新台幣3萬元獎金。但工會從去年開始和政府單位多次協商都沒結果，引發醫護人員強烈不滿。

不過瓜地馬拉衛生部3月29日發表聲明，強調從1月起已與工會代表開會，並將薪資調整案送交財政部門評估。而為了避免對社會正常運作造成衝擊，瓜地馬拉民事法院28日發出禁令，要求醫療工會和相關團體不得封鎖道路、占領政府機構或中斷醫療服務，但工會人員仍執意走上街頭表達抗議。

面對又一次的封路抗議，瓜地馬拉工業商會（Camara de Industria de Guatemala）與瓜國出口業者公會（Agexport）也發表聲明，指責醫療工會團體的抗議行為，嚴重影響瓜國人民正常生活和權益，並且要求政府介入阻止封路抗議。

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「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，日前發生在3月18日和19日，因抗議強制徵收汽車責任險引起的交通癱瘓，2天就造成瓜地馬拉工商業高達6億瓜幣（約新台幣25億元）經濟損失，全國至少有30%商業活動受影響，超過5000個貨櫃延誤運輸，影響全國產業供應鏈運作，最後瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）迫於壓力，2天內就收回政策。

如今再次面對醫療人員大規模抗議，阿雷巴洛今天上午譴責封鎖道路的行為，但他強調會持續和醫護人員進行對話，並且針對抗議人士的要求，和衛生部門討論以找到解決方案。（編輯：張芷瑄）1140401