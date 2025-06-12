共機尾隨日巡邏機且從前方橫切 日憂誘發偶發性衝突

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）中國戰鬥機本月7、8日在太平洋公海上空，異常接近日本海上自衛隊的P-3C巡邏機，最近距離僅約45公尺。日本統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀表示，「異常逼近是很可能誘發偶發性衝突的嚴重行為。」

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省昨晚宣布，中國一架戰機本月7日與8日在日本周邊的太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦「山東號」。

這架戰機是中國海軍的航空母艦「山東號」的艦載機，7日尾隨日本巡邏機的時間約40分鐘；8日尾隨時間約80分鐘。兩天都出現尾隨時最短距離約45公尺近，8日還在日本巡邏機的前方約900公尺處橫切而過。

日方發現，「山東號」7日下午航行在沖繩縣的宮古島東南約550公里海域、9日航行在小笠原群島的沖之鳥島（隸屬於東京都小笠原村）北方、日本的專屬經濟海域（EEZ）內側。

有關共軍戰機異常逼近日本巡邏機一事，日本巡邏機與自衛隊員並未受傷，但日本政府認為，「異常接近很可能誘發偶發性的衝突」，已透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切，要求防止類似事件再度發生。

共軍戰機2014年5月與6月曾在東海上空異常逼近正在進行監視飛行的日本自衛隊機。之後，日本政府也向中方表達抗議。

日本防衛省這次是在事發的幾天後才公布訊息。對此，日本防衛省表示，「有必要聽取巡邏機自衛隊員的說法，並慎重分析相關資料。」

吉田圭秀今天在例行記者會上表示，「不認為是中國軍方疏忽才導致異常接近，這是很可能引發偶發性衝突的嚴重行為。」

此外，有關中國海軍2艘航空母艦首度同時在太平洋航行一事，吉田指出，「我們一定要對中國軍事活動區域擴大、活絡化，保持警戒，要有危機感升高的認知。」

他還進一步表示，「自衛隊要展現萬無一失的態勢。對於想以武力片面改變現狀的企圖，自衛隊有必要展現阻止這種企圖的意志和能力。」

被媒體問及這次是否有使用到日中防衛部門之間為了防止發生偶發衝突的「熱線」，吉田僅答說：「不便回答」。不過，他表示，「與中國直接溝通的必要性增高。」

日本政府發言人、官房長官林芳正今天上午在例行記者會上表示，「對於中國軍方行動的意圖，我不便說明，但中國軍機的異常接近，很可能誘發偶發性衝突，政府已由外務省事務次官船越健裕向中國駐日大使吳江浩等，透過外交與國防管道向中方表示嚴重關切，要求防止類似事件再度發生。」

林芳正表示，「政府將與中方持續透過各種層級進行溝通，同時也堅決守護我國的領土、領海、領空。今後也會做好我國周邊海、空域的警戒監控活動等。」

日本防衛省公布了本月8日日本海上自衛隊P3C巡邏機被共機殲15（J-15）戰機尾隨時的2張照片。其中，有從戰機前方拍攝到的照片，可看到機身左翼下方似乎掛有飛彈。

日本防衛省表示，共機看似掛彈的情況在本月7日的飛行當中也有確認到。另一張照片則是從日本巡邏機左側拍攝到共軍的殲15（J-15）戰機，可知這架殲15距離日本P-3C巡邏機非常近，幾乎是同高度飛行。

日本防衛省表示，本月8日，共軍的殲15從日本P-3C巡邏機前方約900公尺橫切而過之際，從巡邏機的左側朝右側飛行。

有關共軍的從殲15從日本P-3C巡邏機前方橫切飛行一事，日本防衛省指出，「這根本是沒必要的，而且戰機引擎噴出的排氣可能影響巡邏機的飛行。」

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曾擔任日本航空自衛隊司令的武藤茂樹表示，「以極近的距離飛行，具有發生衝突（撞機）的危險性。共軍戰機從日本巡邏機前方橫切飛行，也非常危險，共軍戰機的飛行可說是不專業的行為。」

分析共機為何異常逼近日本巡邏機，武藤指出，「有可能是共機為了不讓在中國的航空母艦附近進行監控的日本巡邏機持續監控、不讓日本巡邏機靠近中國航艦。也有可能是要發出戰略性的訊息，秀能力給日本看。」（編輯：陳慧萍）1140612