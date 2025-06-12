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中國戰機異常接近日巡邏機 北京推給日方危險行為

2025/6/12 15:34
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（中央社台北12日電）時隔11年，中國軍機再次發生異常接近日本自衛隊飛機的事件。中國外交部發言人林劍今天宣稱，日本艦機對中國軍事活動抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，敦促日方停止此類「危險行為」。

日本防衛省昨晚表示，中國戰鬥機本月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦。

這是自2014年以來，又發生中國軍機異常接近自衛隊飛機的事件。

中國外交部12日的例行記者會上，林劍被問到上述相關話題時說，關於具體的問題，中日兩國的防務部門正透過既有管道保持溝通。

林劍稱，日本艦機對中國正常的軍事活動進行「抵近偵察」，是造成海空安全風險的根源。中方敦促日方停止此類「危險行為」。

山東艦7日在沖繩縣宮古島東南方約550公里處的海域航行，中國另一艘航空母艦遼寧艦同一天也在太平洋航行。這是日本防衛省首度確認2艘中國航艦同時在太平洋活動。

日媒報導，中國戰機殲15於本月7日與8日，疑似在掛彈的狀況下，尾隨海上自衛隊的巡邏機分別約40分鐘與80分鐘，且在沒有高度差的情況下接近到45公尺。無高度差的接近具有極高的碰撞風險。

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日方的巡邏機當時正在警戒監視在附近航行的山東艦，而山東艦的艦載戰鬥機殲15，在這段期間接近海上自衛隊的P-3C巡邏機。

由於這種狀況可能引起偶發性衝突，日本政府已透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切，多次要求防止類似事件再度發生。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1140612

林劍
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