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中央社好POD2/87

【特派談新事S1E29】美國來的北京姑娘？谷愛凌掀起的中國爭議

2022/2/23 21:46（2/23 21:49 更新）
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美國出生的滑雪選手谷愛凌代表中國在本屆北京冬奧拿下兩金一銀。（美聯社）
美國出生的滑雪選手谷愛凌代表中國在本屆北京冬奧拿下兩金一銀。（美聯社）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派員

主題：人生開外掛的谷愛凌

因北京冬奧成為輿論焦點的滑雪選手谷愛凌，網路熱搜標籤超過21億次，她是女性空中「大跳台」轉體4圈半第一人，也造成中國諧音概念股順勢上漲。她能文能武，騎馬、攀岩、越野賽跑、鋼琴、繪畫、芭蕾樣樣精通，高中還提早畢業，接近滿分考進史丹佛，美國社會為何能養成這樣的運動員？

但除了令人讚嘆的才藝，谷愛凌的生父成謎，國籍問題也掀起美中驚滔駭浪。「妳是不是已經放棄了美國籍？」面對記者提問，谷愛凌為何一直跳針喊「團結」，或者沒有回答也是一種答案？全世界轉籍的運動員很多，重要的關鍵點在……？

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：吳桓中| 文字企劃：張若瑤

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