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【特派談新事S2E02】法大選殺入二輪 馬克宏穩贏老對手雷朋？

2022/4/13 15:34（4/13 15:37 更新）
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法國總統大選10日首輪投票結果出爐，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋勝出。（中央社製圖）
法國總統大選10日首輪投票結果出爐，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋勝出。（中央社製圖）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：馬克宏PK雷朋 2017年似曾相識

法國總統大選10日首輪投票結果出爐，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋勝出，再次上演2017年兩人第二輪對決的局勢。雖然在首輪得票率上，馬克宏微勝雷朋，但俄烏戰與通膨卻是現任總統避不開的難題，而歷經2年多的全球大疫，法國人最在意的兩個困境是……？

年輕人的苦，兩位候選人都幫不上忙；被戰爭轉移焦點的移民議題也懸而未解，不到兩週後，法國人將會選出怎樣的領導人？

▶相關新聞：https://reurl.cc/NpzGd9
‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

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