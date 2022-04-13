【特派談新事S2E02】法大選殺入二輪 馬克宏穩贏老對手雷朋？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：曾婷瑄／中央社駐巴黎特派員

主題：馬克宏PK雷朋 2017年似曾相識

法國總統大選10日首輪投票結果出爐，現任總統馬克宏與極右派領袖雷朋勝出，再次上演2017年兩人第二輪對決的局勢。雖然在首輪得票率上，馬克宏微勝雷朋，但俄烏戰與通膨卻是現任總統避不開的難題，而歷經2年多的全球大疫，法國人最在意的兩個困境是……？

年輕人的苦，兩位候選人都幫不上忙；被戰爭轉移焦點的移民議題也懸而未解，不到兩週後，法國人將會選出怎樣的領導人？

▶相關新聞：https://reurl.cc/NpzGd9

‧後製團隊：中央社影音中心

‧音訊剪輯：王昱文 | 文字：張若瑤

立即收聽：

▶【Firstory】

▶【Apple Podcast】

▶【KKBOX】

▶【Spotify】

▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。

▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。

▶「特派談新事」圈粉／廖漢原：instagram.com/correspondentnewsinsight/

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com