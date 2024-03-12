1歲童疑遭虐死 社家署改善待出養童照顧盼不再漏接

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北12日電）1歲男童疑遭保母虐死案引發譁然。社家署指出，孩童出養須經法官審理，常歷時1年以上，但換保母照顧作法待商榷，並將更緊密結合幼兒專責醫師制度，盼不再漏接。

北市1名劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，事件引發社會高度關注。後續經台北市社會局了解，這是新北市社會局個案，因男童先前由兒盟辦理出養，出養前無親屬可以照顧男童，兒盟委託合作保母照顧。

根據衛生福利部社會及家庭署統計，全台共8家、12處收出養機構，統計到去年底，國內共有468個孩子還在等待出養。

社家署副署長張美美今天接受中央社記者電訪說明，法令規定，收出養除需花約半年以上時間媒合國內收養人，並試養、觀察孩子適應與被照顧情形，還須交由法官審理，這期間可能需花8個月時間，且若遇到案情複雜、難找到孩子生父母親自說明是否自願出養，都可能再延長。

等待收養期間，若親屬無法照顧個案，張美美說，單位會依個案情況，尋求機構、寄養家庭或保母等合適照顧管道，並須定期訪視追蹤，不過過去多是由出養機構自行找簽約的合格保母。

張美美說，今天提出6點改善方向，其中就包含縣市政府應與收出養媒合機構密切合作、積極了解出養童受照顧情形，不能僅是由機構自行媒合；對於照顧出養童的保母，也將要求須受特殊訓練課程，並增加訪視。

網路流傳，男童原本的保母有意持續照顧，但因進行出養而轉換保母。對此張美美說，若原本保母照顧得很好，是否一定要轉換也有待商榷，3月15日將邀集專家學者、新北市政府、台北市政府與兒福聯盟召開重大社會事件檢討會議，在會上就此提出討論。

張美美也指出，過去收出養法規中，多是規範流程與相關機構資格，沒有相關罰則，也將在15日檢討會議上一併討論。

今天提出6項策進作為中，亦包含結合幼兒專責醫師共同關懷未滿3歲兒童發展。衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，「幼兒專責醫師制度」是優化兒童醫療照護計畫的子計畫，參與醫師收案來源可分為2種，一般收案由醫師自行決定，指定收案則是政府指定，通常是高風險家庭的孩子。

劉玉菁表示，當地方社會局評估認為孩子需要照護，就可以把名單提供給衛生局以協助媒合安排指定收案，目前查詢幼兒專責醫師收案系統，沒有找到這名受虐致死男童的資料，原因還是要回歸地方當時的評估；儘管指定收案標準保留彈性給各地方政府自行決定，但未來盼讓社政跟衛政更加緊密結合，不再漏接。（編輯：張雅淨）1130312