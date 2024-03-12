男童疑遭虐死 王育敏：下週在立院開會反省檢討

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（中央社記者王承中台北12日電）1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，兒福聯盟董事、國民黨立委王育敏今天表示，要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童凶手，已著手研擬修法，下週將在立法院社會福利及衛生環境委員會召開相關會議，深切反省與檢討。

1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，前兒福聯盟執行長、現任董事的國民黨立委王育敏，遭質疑未在第一時間表態，僅在臉書發出至台中巨蛋開工動土剪綵的照片。

王育敏今天在臉書發文表示，發生兒童受虐致死案件讓她非常心痛，面對這起悲劇事件，她要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童凶手。事件發生後她的國會辦公室已經著手針對這個事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討。

王育敏指出，兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。

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王育敏表示，全日托長時間相處的型態，保母個人的心理和精神狀態，對兒童的影響非常大，為了確保保母的身心健康，未來在居家式托育服務登記證的申請資格上，應該要求附上身心科檢查證明。

王育敏指出，深知兒少保護的推動仍然還有很漫長的道路，必須不斷反省與檢視每一起案件的成因與缺漏，才能打造一個讓孩子安心成長的環境。下週她會在立法院社會福利及衛生環境委員會召開相關會議，面對社會重大悲劇事件一定要深切反省與檢討，捍衛孩子的權益。（編輯：謝佳珍）1130312