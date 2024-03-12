1歲童虐死案非家屬出養？新北：母親產後簽約

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（中央社記者高華謙、王鴻國新北12日電）1歲男童疑遭虐死震驚社會。新北議員卓冠廷說，男童阿嬤未主動提要出養，是社工提的，新北社會局說法疑點重重；社會局說，男童母親生下他後，與兒福聯盟簽訂出養合約。

1名1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，引發社會關注。新北市議員卓冠廷今天晚間在社群網站臉書（Facebook）發文說，他得知男童和阿嬤住在他的選區，真的很難過。

卓冠廷說，根據新北社會局說法，是家屬無力照顧男童而主動提要出養，且兒盟是家屬自己選的；但他1名有幫助過家屬的友人向他表示，男童的阿嬤請得起私人保母，只是一人負擔辛苦，希望能有補助才向社福中心求助。

卓冠廷表示，這位友人說，男童的阿嬤花1年透過法院取得監護權，也沒有主動提要出養，而是有「社工」找家屬提出有人可以收養，家屬其實不清楚出收養程序與內容，沒想到最後演變為男童被帶去給劉姓保母照顧、還看不到小孩的悲劇。

新北市政府社會局晚間發聲明表示，男童母親在孕期中就向社會局與兒福聯盟聯繫諮詢，並在產下男童後與兒福聯盟簽出養合約，男童也已進入兒福聯盟照顧體系；但事後母親失聯，導致兒福聯盟出養程序無法繼續，兒盟才連繫新北社福中心與阿嬤，並接回男童。

新北社會局表示，接回男童後，新北社工有與阿嬤討論男童照顧及權益問題，所以在阿嬤同意取得監護權後，由新北社工陪同阿嬤向法院聲請改定監護；而阿嬤因有扶養困難，社福中心協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月新台幣7000元扶助金，及奶粉、尿布等資源，協助男童受完整照顧。

新北社會局說，最後因阿嬤無力照顧，才在取得監護權後由社福中心社工陪同前往兒福聯盟完成出養簽約，而男童家庭無力照顧的陳述，在法院監護權裁定書中都有提到。

針對家屬是否有選擇出養的空間，社會局說，出養程序完全尊重家屬意願，即便已簽署出養合約，家屬也可隨時終止出養程序。

社會局表示，從男童出生直到進入兒盟照顧前，新北社福中心社工都有訪視，至於進入兒福盟安置後，依現行法規就是由媒合機構社工訪視，新北社福中心社工則持續關懷阿嬤家庭。（編輯：陳正健）1130312