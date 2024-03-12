1歲童疑遭轉介保母虐死 府：蔡總統痛心、第一時間關切

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（中央社記者溫貴香台北12日電）1歲男童疑遭保母虐死案，引發社會關切。總統府今天表示，總統蔡英文對這起案件相當關切並感到痛心，第一時間向幕僚了解相關資訊；此起案件在業務權責單位間通報、訪視及照護人員管理上不足之處，中央政府主管機關將全力協助後續檢討、落實。

總統府發言人林聿禪晚間表示，總統蔡英文相當關切並感到痛心，也第一時間向幕僚了解相關資訊。這起案件在業務權責單位間通報、訪視以及照護人員管理上不足之處，中央政府主管機關將全力協助後續檢討、落實，務使地方主責單位與收出養媒合機構從速改善。

她表示，另外針對這起案件在制度面的問題，今天行政部門也已立即對此案召開專案會議。

林聿禪強調，讓每個孩子安全成長是地方與中央政府的共同責任，各單位皆應全力投入，務必確保所有嬰幼兒的安全。（編輯：林興盟）1130312