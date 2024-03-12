1歲童疑遭轉介保母虐死 兒盟：相信社工無造假訪視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北12日電）1名1歲男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，外界質疑社工訪視照片，兒盟執行長白麗芳今天說，相信社工沒有造假，希望大家不要將所有責任落在1個人，司法結果都由兒盟概括承受。

北市1名劉姓保母受兒盟委託照顧1歲大男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，昨天事件曝光後，引發社會高度關注。

根據兒盟提供的資料，男童去年9月1日安置，社工分別在9月25日、10月23日、11月20日訪視。白麗芳今天出面說明指出，該名合作保母過去狀況都是合格的，社工也預計12月底要家訪，只是時間沒敲定。

白麗芳表示，社工每次訪視時間約1小時，平時也會用社群軟體跟保母聯繫，相關資料都交給檢察官。保母除了必須告知基本生活照顧外，社工也會看孩子跟保母的互動狀況。

兒盟資源發展處品牌經理王定正則說，前3次的訪視，社工當下都有拍攝照片，孩子去年9月時額頭有瘀傷，但可以看得出孩子額頭瘀青逐漸縮小、恢復，兒盟已將這些資料都提交給檢察官。

王定正提到，第3次訪視社工還邀請保母帶小孩到社區公園，孩子也有玩溜滑梯，並跟社工一起玩蹺蹺板，當時還沒有媒體所稱指甲被拔光、骨折等情況，孩子看起來是可以在遊樂園遊玩的狀況；白麗芳補充，第2次訪視時，孩子也窩在保母身上。

針對有人質疑訪視造假，白麗芳說，大家看的截圖都是片段的，兒盟有完整的截圖，也都交給檢察官了，相信社工沒有造假，社工也都對檢察官據實以告否則會有相應刑責，希望大家不要將責任落在單一個人，司法結果都由兒盟概括承受。

針對此事引發民眾退捐，白麗芳說，大家對兒盟的期待很高，如果大家覺得兒盟做得不好要退捐，尊重民眾意願，但兒盟還是會持續努力，不辜負大家期待。

白麗芳也提到，社工在台灣是壓力很大的職業，這樣的不幸事件大家都不希望發生，但這樣下去也擔心會有很多人對兒少保護照顧卻步。（編輯：張雅淨）1130312