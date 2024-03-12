男童疑遭虐死案 北市議員指市府冷血撇責任

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲多男童。多名台北市議員今天指台北市社會局本應是這些弱勢孩童的保護傘，卻只讓人看到撇責任和冷血態度，要求北市府應加強相關監督管理。

劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多的男童，卻涉嫌與胞妹凌虐男童致死。台北市社會局今天提出7項改革計畫，包含領證制度、回流訓練、提高訪視頻率、制訂三方共訪機制等；台北市長蔣萬安則呼籲「寧可管太多，不要管太少；寧可撈過界，不要三不管」，中央與地方要共同打造一張能夠接住沉默無聲者的安全網。

對此，民進黨籍台北市議員許家蓓下午在臉書發文指出，「蔣市長，你本來就可以做得更好，不要再有下一次亡羊補牢了」，認為男童遭虐死悲劇，大家看了都心疼、心碎。

許家蓓指出，蔣萬安提到中央法令規定訪視次數為4次，但他認為應依孩童背景有不同訪視次數要求，但根據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」規定，內容明確授權地方政府可「視托育人員收托情形，增加訪視次數」，所以台北市政府本就有權力可依不同孩童及托育現場情況訂出不同要求。

「蔣市長，北市府本來就可以做得更好，本來就有工具能夠去接住這1名孩子」許家蓓說，面對悲劇，沒有人是局外人，台北市社會局今天提出精進改善措施，自己也會盡責持續監督這些措施是否有被充分落實，達到保護效果，中央、地方政府和民間團體都要共同努力，以防止悲劇再次發生。

同黨籍市議員簡舒培也在臉書發文批評，針對此案，台北市社會局的回應冷血，彷彿只是個旁觀者、局外人，「三寶爸」蔣萬安都不會心疼嗎，所有人聽了都心痛且憤慨，下狠手的保母竟還是與兒福聯盟合作者，令人大為震驚。

簡舒培指出，對於此兒少高風險個案，雙北社會局依程序就該啟動相關處遇計畫，但兩個單位卻把自己當成總機，只負責幫出養孩童媒介機構，就不管不顧，出事了才說要「全力陪伴家屬」，而蔣萬安天天拿著「三寶爸」身分幫自己立人設、做宣傳。

無黨籍市議員曾獻瑩也透過新聞稿表示，男童遭虐死案令人髮指，應重判以示懲戒，台北市社會局應成為這些孩童的保護傘，加強相關監督管理才是。

曾獻瑩指出，目前台北市有250名全日托孩童，其父母通常會在週末接回照顧或定期關心孩童狀況，較不易發生虐待事件，但出養前的托育卻非如此，無父母親屬的關心探訪，可能連續好幾個月全天都在保母手中，若發生兒虐事件，多難以提早發現及預防。

他要求，台北市社會局應研擬相關規定，沒有優良照顧實際經驗的保母，應禁止承接這樣的案子，以杜絕兒虐悲劇再一次發生。（編輯：李錫璋）1130312