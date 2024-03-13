1歲童受虐死 朱立倫：在野黨有責任要求衛福部負責

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）台北市保母虐死1歲童，引發社會關注，國民黨主席朱立倫今天表示，作為民代、在野黨，當然要表達最沉痛哀悼，與家長、孩子站在一起，督促政府做好社會安全網，在野黨有責任要求衛福部負起責任。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1名1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死，台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女妹妹到案，聲押獲准。

朱立倫今天下午在立法院黨團幹部布達授證典禮上表示，虐童案讓民眾心痛，作為民代、在野黨，當然要表達最沉痛哀悼，跟家長、孩子站在一起督促政府，包含中央與地方政府，做好社會安全網，在野黨有責任要求衛福部負起責任。

朱立倫強調，社會安全網2.0沒做好，花了新台幣407億元卻沒有做到嚴格的監督，更應該充分反映社工嚴重不足、低薪化、流失人才等嚴重的問題，在野黨的角度是希望保護每一位孩子，雖然終於看到民進黨主席賴清德、總統蔡英文發表類似的講法，但民進黨仍是抹黑污衊，甚至以不堪的字眼攻擊在野黨，這就是現在的民進黨。

朱立倫也提到，在野黨一定要不斷地戰鬥，在戰鬥過程中充分反映民意、監督政府、為民喉舌，必須永遠站在改革的一方，經由國民黨強力監督，民進黨必然有所反抗，各種造謠抹黑、攻擊詆毀已全面展開。

朱立倫說明，幾個月來民進黨動用司法手段與網軍，對國民黨籍縣市長逐一攻擊抹黑，甚至要提出罷免，他請黨籍縣市長和立法院黨團彼此溝通交流，也相信54位黨團成員一定會做執政縣市最強力的後盾。

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在結束立法院黨團幹部布達授證典禮後，國民黨隨即召開了第21屆第2任中常會首次會議，並由朱立倫致送中常委證書。朱立倫表示，身為中常委有責任讓國民黨形象向上提升，讓國民黨支持度不斷獲得民眾肯定，尤其在爭取年輕選民方面，要繼續加油努力。黨務改革一天都不能終止，要全力以赴，讓大家看到改革的決心。

針對指定中常委的部分，朱立倫表示，除了立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷外，縣市長方面，繼續由雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科等人擔任；議長部分，除桃園市議長邱奕勝，他也請台北市議長戴錫欽擔任指定中常委，期望透過指定中常委，不管縣市長、縣市議長或立院黨團幹部，都能與民意結合在一起。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1130313