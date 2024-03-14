會見美訪團 朱立倫：致力讓台灣成為國際可靠夥伴

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨主席朱立倫今天會見華府智庫學者訪團和耶魯大學傑克森國際事務學院訪團，朱立倫說，國民黨會盡一切努力，強力監督政府施政，推動國會改革、不在籍投票及台灣能源安全的永續發展，讓台灣成為國際社會可靠的夥伴。

朱立倫今天在國民黨中央黨部會見華府智庫學者訪團和耶魯大學傑克森國際事務學院訪團，成員包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（Rick Waters）、耶魯大學歷史和全球事務「伊利胡」講座教授文安立（Odd Arne Westad）等人。

朱立倫表示，感謝華府學界一直以來對台灣的支持，和耶魯大學師生對區域局勢的關心。國民黨一向秉持「親美、友日、和陸」的外交政策路線，並堅持以「國防」與「對話」並行的2D戰略，堅定地與國際友人站在一起，並以立院最大黨的角色，深化台灣民主，維護區域安全，守護兩岸和平。

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朱立倫指出，民進黨執政8年來面對中國大陸不對話、不溝通，致使兩岸情勢不斷升高，危及區域穩定及和平。例如這次金廈水域發生的撞船事件，國民黨以實際作為進行溝通，顯示兩岸透過對話，避免惡意螺旋的重要性。

朱立倫強調，國民黨成為國會第一大黨，是台灣主流民意的託付，更是責任。國民黨會盡一切努力，強力監督政府施政，推動主流民意關心的國會改革、不在籍投票及台灣能源安全的永續發展，讓台灣成為國際社會可靠的夥伴。（編輯：林興盟、謝佳珍）1130314