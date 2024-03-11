葛來儀率學者訪台 蔡總統：盼與民主陣營擴大合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天接見德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀等華府學者代表團，蔡總統說，期盼台灣與全球民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。葛來儀提到，520後，台美關係定能持續堅若磐石。

蔡總統今天接見「華府學者代表團」，訪賓包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究所（American Enterprise Institute，又譯：美國企業研究院）資深研究員庫柏（Zack Cooper），及戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）。

蔡總統表示，4月10日台灣關係法立法即將滿45年；台灣關係法立法以來，歷經許多國際情勢的變動，如今已經成為維護台海和平穩定的重要基石。

蔡總統感謝訪賓長期關注台海情勢，也發表各項研究報告，讓國際社會更加理解台灣在區域中所扮演的關鍵角色。上個月，白明與美國智庫學者聯名發表專文，強調華府必須建立具說服力的論述，說明台灣為何重要。

總統感謝學者們對台灣的支持，並表示，台灣身為國際社會負責任的一員，始終致力維護區域的和平穩定，也期待跟全球民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。

蔡總統強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，去年台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署。希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題，並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。

總統盼訪團學者持續發揮影響力，協助台灣和美國在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

葛來儀致詞表示，過去8年世界充滿動盪，包含北京在政策上劇烈的轉變，尤其是針對台灣的政策，以及美國政策也有不可預測的時候和COVID-19疫情帶來的挑戰。

葛來儀指出，過去8年來，蔡總統以穩健的領導力，維護台海和平穩定、台灣的民主，以及台灣人民所珍視的自由。蔡總統也是美國與世界其他國家卓越的合作夥伴。

葛來儀認為，在蔡總統奠定的堅實基礎之下，520蔡總統交接給台灣下一任總統後，台美關係定能持續堅若磐石。（編輯：郭無患）1130311