蕭副總統接見美智庫訪團 盼攜手合作強化社會韌性

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（中央社記者溫貴香台北18日電）副總統蕭美琴今天接見美國智庫「蘭德公司（RAND）」中國研究中心主任白明表示，台灣處於複雜的地緣政治環境中，期盼在此關鍵時刻與訪賓攜手合作，加速強化社會韌性，確保台灣持續蓬勃發展。

副總統蕭美琴上午接見美國智庫「蘭德公司（RAND）」中國研究中心主任白明（Jude Blanchette）一行人，她致詞首先歡迎訪賓到來，感謝對台灣的關心，特別是關注雙方在區域安全與人民福祉方面的共同利益，以及探討如何有效提升台灣整體韌性所做的努力。

副總統說明，「韌性」一直是總統重視的議題，因此，總統特別成立「全社會防衛韌性委員會」，整合全社會力量來強化台灣的韌性與防衛能力。

副總統認為，訪賓許多的研究與發現，都與台灣政府帶領人民前進的方向十分契合。

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副總統表示，台灣處於複雜的地緣政治環境中，其中最主要的挑戰來自中國日益升高的軍事威脅。此外，台灣社會也面臨許多灰色地帶侵擾與混合威脅，近期發生的海底電纜斷裂即是一項例證。來自威權主義的挑戰不僅發生在台灣，包含波羅的海等國家也面臨到類似情況。

副總統期盼，能在此關鍵時刻與具有專業見解的訪賓攜手合作，加速強化社會韌性，確保台灣在安全受到日益嚴重威脅的情況下，持續蓬勃發展。（編輯：張若瑤）1140218