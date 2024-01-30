勗勉澎湖部隊 總統：國防預算創新高將持續支持國軍

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（中央社記者葉素萍澎湖30日電）農曆春節將至，總統蔡英文今勗勉澎湖地區戰備部隊，蔡總統說，今年度國防總預算達到歷史新高的6007億元，不僅代表政府對國軍的重視，也是對國軍照顧的承諾，未來，政府也會持續擴大對國軍的支持。

蔡總統今天赴澎湖勗勉海軍馬公後勤支援指揮部，她在定海營區參觀海軍造船廠的內燃機工廠，接著主持五德營區完工啟用典禮，勗勉五德營區機步營。

蔡總統視導機步營的戰力展示，現場模擬共軍在福建軍演，由演轉戰，數架直升機欲占領五德舊機場，面對假想敵，國軍模擬實施反機降作戰演練，通信電子干擾，並派出M60A3戰車、CM21裝甲車，戰鬥隊形火力制壓，砲聲隆隆。

她隨後與官兵午宴，並頒發加菜金。蔡總統致詞表示，下週就是農曆春節，今天來澎湖是代表全體人民感謝國軍堅守崗位，讓人民安心過年。

蔡總統說，到陸軍澎防部機械化步兵營之前，也到海軍馬公後勤支援指揮部以及空軍第七雷達中隊，了解勤務狀況，從剛剛機步營的戰力展示，看到國軍平時訓練的成果。

她表示，這些年來政府持續推動國防改革，就是要打造更精實、更現代化的國軍。除了加強訓練內容，改善營區設施也是非常重要的一環。政府推動「興安專案」，加速整建各地的老舊營舍，目前已經執行102案，包括她稍早視導的第七雷達中隊，參觀的興安大樓，也是在去年完工的其中一案。

蔡總統說，今天跟大家一起見證五德營區完工啟用。相信這些嶄新的辦公和生活空間可以提供弟兄姊妹更先進、更舒適的環境。接下來，各營區還有更多的興安專案工程會陸續完工。

蔡總統強調，今年度的國防總預算達到歷史新高的6007億元，這不僅代表政府對國軍的重視，也是對國軍照顧的承諾。未來，政府也會持續擴大對國軍的支持。

她說，澎湖部隊位處重要的戰略位置，大家都身負重任，她感謝大家對國家安全的努力和付出。過年期間，輪值的弟兄姊妹辛苦了，記得打電話問候家人，放假的弟兄姊妹也請多多陪伴家人。（編輯：翟思嘉）1130130

政府推動「興安專案」，加速整建各地的老舊營舍，總統蔡英文（前中）、國防部長邱國正（前右4）、國安會秘書長顧立雄（前左4）30日到澎湖主持陸軍五德營區完工啟用典禮。中央社記者王飛華攝 113年1月30日