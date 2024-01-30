興安專案改善老舊營舍 蔡總統主持五德營區啟用

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（中央社記者葉素萍澎湖30日電）總統蔡英文今天赴澎湖主持五德營區完工啟用典禮，這是國軍外島離島地區第1個新建完工的營級部隊駐用營區。官兵分享新營舍狀況，有再入營的官兵表示，國軍進步讓人感受深刻。

國防部表示，五德營區原有兵舍於民國42至68年間建造，多數建物老舊不堪且已逾使用年限，無修復價值。民國106年納入「興安專案」核定建案，編列營改基金預算新台幣10億8000餘萬元，民國109年10月19日開工，歷時3年2個月，112年12月1日完工，並於今年1月12日驗收合格，為國軍外、離島地區第1個新建完工的營級部隊駐用營區。

國防部表示，營區整體規劃設計朝「景觀公園化、功能實用化、部隊家庭化」方向，新建3層樓辦公及生活大樓各1棟、2層樓多功能集會館1棟，1樓為餐廳、2樓為健身房，會客室、司令台、大門及圍牆等設施，將生活、休憩、運動、裝備保養及附屬設施一併納入設計，整建全功能且符合現代化生活水準及安全法規的營區。

國防部說，新建大樓為口字型配置，可阻擋冬季季風及降低夏季日曬，兵舍所有寢室都採套房設計，區分單人、雙人、六人等不同型式寢室，每間均設置乾濕分離衛浴設備，提供官兵更完善、舒適生活設施與住用空間，同時也能滿足部隊日常所需。

機步二連步槍士張耿彬受訪表示，新營舍與舊營舍差異大，現在有良好設施可以放鬆，他自己是再入營，對國軍的改變進步，感受深刻，歡迎有志青年一起加入國軍這個大家庭。

機步二連連長王雅璇說，新營舍讓官兵在每日精實訓練後，有良好空間休息。正值農曆新年，國軍秉持戰備不間斷，國防無假期的信念，堅守各自崗位，她說，現今兩岸情勢比較緊張，國軍每日秉持隨時都會上戰場的信念，隨時做訓練。（編輯：翟思嘉）1130130