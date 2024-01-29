蔡總統：建立更健全制度 讓志願服務茁壯發展

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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天接見「金駝獎」得獎人時表示，政府會因應社會趨勢，建立更健全的志工制度，鼓勵更多銀髮族、家庭及企業志工投入社會服務的行列，讓台灣的志願服務持續茁壯發展。

蔡總統今天在總統府接見「第29屆志願服務楷模金駝獎」得獎人，肯定得獎人的長期付出與貢獻，足以成為社會大眾的楷模。

蔡總統致詞表示，「金駝獎」目的是表揚熱心公益的志工，鼓勵社會大眾加入志願服務的行列。從她2016年上任以來，都在總統府與每一屆得獎人見面，為的就是能夠像今天一樣，當面感謝志工的努力及貢獻。

總統提到，今天在座得獎人的服務年資都是18年以上、多數甚至超過22年。這麼長期且不間斷的付出，真的很不容易，也為台灣社會帶來許多溫暖。這屆最高齡的得獎人曾明輝在台中榮民總醫院擔任志工，20多年來從未間斷的服務，帶給許多患者與家屬重要的支持，令人敬佩。

總統也逐一表揚其他9位得獎者事蹟。蔡總統說，得獎人的善行義舉令人感動，也是社會大眾的楷模。她感謝中華民國志願服務協會及台北市志願服務協會，長期以來努力推動及宣揚志願服務理念。

蔡總統表示，政府會因應社會趨勢，建立更健全的志工制度，鼓勵更多銀髮族、家庭及企業志工投入社會服務的行列。志願服務是台灣社會一股溫暖而堅定的力量，相信在政府與民間共同的努力下，台灣的志願服務會持續茁壯發展。（編輯：郭無患）1130129