警政署會報 蔡總統：持續提升警察工作條件環境

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（中央社記者劉建邦台北26日電）總統蔡英文今天出席警政署年終署務會報致詞表示，感謝全國警察在選舉期間辛勞，政府這幾年大力支持警察，包含提高警勤加級等，政府將持續提升警察工作條件及環境。

警政署下午召開年終署務會報，蔡總統、內政部長林右昌到場慰勉，並頒發民國112年維護治安工作團體獎勵金。

蔡總統指出，感謝全國警察在過去一年接連選舉活動及投票日當天維持秩序，「大家辛苦了」，並再次感謝員警在日常生活每一個角落盡心盡力保護人民安全、穩定社會秩序。

回顧去年，蔡總統表示，針對國人關切治安議題，政府與警察一起努力持續推動精進作為，例如防制詐騙，完成打詐5法修法、加重詐欺罰則，以及推動打詐1.5方案，集結中央及地方、民間力量，加強識詐等4面向工作。

蔡總統指出，查緝槍枝犯罪部分，全國實施5波檢肅行動，並完成修法，例如加重非法持有模擬槍械刑責、嚴懲幫派及組織公然開槍判刑7年以上等；在掃黑行動部分，警政署去年共有9次行動專案，查緝497個幫派犯罪組織及扣押不法所得新台幣6300萬餘元。

打擊毒品部分，蔡總統表示，刑事局去年破獲國內最大宗安非他命走私案，這些是警察努力成果，新的一年，期許警政署除積極落實各項任務，並滾動調整治安策略，讓員警可因應新興犯罪手法。

蔡總統指出，這幾年政府多管齊下全力支持警察，包含提高警勤加級、調整超勤加班費上限、增加設置幹部職務、改善警察廳舍空間，例如去年啟動精進員警執勤安全方案2.0，強化員警教育訓練及充實警用個人裝備。

蔡總統表示，政府未來會持續努力提升警察工作條件及環境。再過幾天就是農曆春節，民眾出遊返鄉更是員警最忙碌時刻，再次感謝全國員警在崗位付出及奉獻。

林右昌致詞時指出，政府一直關心提升員警福利，包含去年核定預算金額達25億元精進員警執勤安全方案2.0，並添購防割手套、戰術臂盾、戰術背心、拋射式電擊器、微型攝影機等應勤裝備及新式警用服裝，這是近年政府努力投資在各項警用應勤裝備成果。

他表示，今年起到民國116年將建置多處模擬靶場及體技館等，提供員警更好訓練，並投入43億元整修重建地方警察廳舍。

林右昌指出，感謝蔡總統每年出席年度署務會報，幫所有員警加油及打氣，將可轉化為員警替人民及國家、社會持續全力以赴維護治安。（編輯：戴光育）1130126