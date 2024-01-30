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宜蘭感恩便當會 賴清德：助企業轉型提升競爭力

2024/1/30 14:17（1/30 14:46 更新）
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民進黨總統當選人賴清德（前右）30日到宜蘭縣議會出席感恩便當會，受到現場民眾歡迎，他感謝競選團隊與選民在大選時的支持與拉票，未來也會好好推動宜蘭相關建設。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年1月30日
民進黨總統當選人賴清德（前右）30日到宜蘭縣議會出席感恩便當會，受到現場民眾歡迎，他感謝競選團隊與選民在大選時的支持與拉票，未來也會好好推動宜蘭相關建設。中央社記者沈如峰宜蘭攝 113年1月30日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）民進黨總統當選人賴清德今天出席宜蘭感恩便當會時指出，感謝競選團隊與選民在大選時支持、拉票，未來會協助中小微型企業轉型，提升競爭力，也會好好推動宜蘭相關建設。

賴清德中午前往宜蘭縣議會，出席宜蘭感恩便當會。賴清德致詞指出，感謝宜蘭競選團隊與選民支持、拉票，因為有大家的團結，他與民進黨推出的宜蘭縣立委候選人陳俊宇才能當選。

賴清德表示，未來他所率領的行政團隊一定會合作打拚，堅定守護台灣主權，不走回頭路，也會好好發揮經濟，尤其協助中小微型企業的轉型，提升競爭力，也會好好推動宜蘭相關建設。

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他指出，總統蔡英文在選舉期間已將台灣隊長交棒給他，「Team Taiwan」在選後不會解散，呼籲現場支持者加入台灣隊，隨時給予新政府施政上的建議。

賴清德也勉勵支持者，他表示，民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」精神大家要繼續堅持，地方社團也要繼續培養新人才，以利投入未來基層選舉，眾人團結一致的力量也不要分散，這樣才能繼續得到民主聖地宜蘭選民支持，讓施政團隊爭取服務的機會，讓宜蘭更好。（編輯：戴光育）1130130

#宜蘭縣
#賴清德
#民進黨
#蔡英文
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