春節出遊急需旅平險 金管會：可善用網路投保

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（中央社記者吳家豪台北13日電）民眾於春節假期安排國內外旅遊，而有購買旅行平安保險需求時，若來不及在實體通路購買，金管會建議可透過網路投保旅行平安保險可附加實支實付型傷害醫療保險、海外突發疾病醫療保險等險種，也可購買含有旅遊不便險保障的旅行綜合保險。

金融監督管理委員會今天發布新聞稿表示，除了旅行平安保險外，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，例如汽車保險、機車保險、住宅火險、疫苗接種綜合保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、日額型住院醫療健康保險、利率變動型年金保險、投資型年金保險、小額終老保險、微型保險、長期照顧保險等。

金管會提醒，民眾透過網路投保保險商品前，應瀏覽保險商品說明、保單條款等，充分了解保險商品內容後，慎選符合自己需求的保險商品，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。

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金管會也提醒民眾注意，以網路投保的人身保險商品，要保人與被保險人需為同一人，但以自然人憑證註冊或要保人為其7歲以下未成年子女投保旅行平安保險者，不在此限。

金管會指出，以網路投保的人身保險商品，其身故受益人，以被保險人直系血親、配偶或法定繼承人為限。此外，以網路方式投保2年期以上的人壽保險，要保人仍有契約撤銷權，得於收受保單翌日起10天內申請契約撤銷。（編輯：楊凱翔）1130213