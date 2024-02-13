更多編輯台推薦新聞：
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以哈戰事延燒 聯合國：加薩居民逼近饑荒達空前狀態
首頁 / 生活

春節出遊急需旅平險 金管會：可善用網路投保

2024/2/13 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）民眾於春節假期安排國內外旅遊，而有購買旅行平安保險需求時，若來不及在實體通路購買，金管會建議可透過網路投保旅行平安保險可附加實支實付型傷害醫療保險、海外突發疾病醫療保險等險種，也可購買含有旅遊不便險保障的旅行綜合保險。

金融監督管理委員會今天發布新聞稿表示，除了旅行平安保險外，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，例如汽車保險、機車保險、住宅火險、疫苗接種綜合保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、日額型住院醫療健康保險、利率變動型年金保險、投資型年金保險、小額終老保險、微型保險、長期照顧保險等。

金管會提醒，民眾透過網路投保保險商品前，應瀏覽保險商品說明、保單條款等，充分了解保險商品內容後，慎選符合自己需求的保險商品，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金管會也提醒民眾注意，以網路投保的人身保險商品，要保人與被保險人需為同一人，但以自然人憑證註冊或要保人為其7歲以下未成年子女投保旅行平安保險者，不在此限。

金管會指出，以網路投保的人身保險商品，其身故受益人，以被保險人直系血親、配偶或法定繼承人為限。此外，以網路方式投保2年期以上的人壽保險，要保人仍有契約撤銷權，得於收受保單翌日起10天內申請契約撤銷。（編輯：楊凱翔）1130213

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.240