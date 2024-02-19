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年代旅遊富國島丟包旅客 品保已收31件申訴案

2024/2/19 13:20
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（中央社記者余曉涵台北19日電）年代旅遊過年期間丟包前往越南富國島的台灣旅客，根據品保協會統計，目前已經收到31件書面申訴案。品保協會呼籲受影響旅客，要在3月18日前申請，以維護自身權益。

美加國際旅行社（年代旅遊）春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日也公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。

根據品保協會統計，截至18日已經收到31件書面申訴案，預期旅客將會持續遞交相關申訴案。

品保協會提醒，受到影響旅客須在3月18日前向品保協會提出申訴。

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根據觀光署公布的處理原則，2月10日出發前往富國島旅遊，行程受影響的旅客（292人），可檢具定型化契約書、代收轉付收據及至當地額外支付的費用單據（住宿費用、門票或是活動費用單據），向品保協會申訴。

尚未出發旅客部分，以信用卡支付者，可向發卡銀行申請爭議款處理；以現金或匯款方式者，可填寫「品保協會糾紛申訴表」，並檢具代收轉付收據、契約書等相關單據，由品保協會協助申請保險理賠。（編輯：陳政偉）1130219

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