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元智大學推千人出國計畫 獎助學金鼓勵海外交流

2024/2/20 15:25（2/20 16:21 更新）
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元智大學20日宣布推動千人出國計畫，預計2至3年內從管理、資訊、電機通訊等3個學院選送至少1000名學生，提供獎助學金，鼓勵海外交流學習，並增進英語能力、跨國環境適應能力。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月20日
元智大學20日宣布推動千人出國計畫，預計2至3年內從管理、資訊、電機通訊等3個學院選送至少1000名學生，提供獎助學金，鼓勵海外交流學習，並增進英語能力、跨國環境適應能力。（元智大學提供）中央社記者許秩維傳真 113年2月20日
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（中央社記者許秩維台北20日電）元智大學今天宣布推動千人出國計畫，預計2至3年內選送至少1000名學生並提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流學習，拓展國際視野。

元智大學今天發布新聞稿指出，學校積極推動全英語授課，管理學院於110年獲選教育部第1期「大專校院學生雙語化學習計畫（EMI）」重點培育學院；管理、資訊、電機通訊等3個學院於112年同時獲選第2期「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學院。

元智大學教務長謝建興表示，因應校園國際化、推動EMI全英語課程學習環境，元智籌辦「千人出國計畫」，預計2至3年內從管理、資訊、電機通訊等3個學院選送至少1000名學生，提供獎助學金，以鼓勵海外交流學習。

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謝建興提到，在董事會支持下，目前已爭取到新台幣900萬元經費，預計先選送300名學生提供獎助學金，鼓勵學生參與海外短期進修、暑期海外研習營、海外移地教學、海外實習課程、國際志工服務隊等國際交流，藉此拓展國際視野，並增進英語能力、跨國環境適應能力。

元智大學校方指出，學校與世界各國的優秀大學簽署學術交流合作協約，提供學生赴國外大學修讀雙聯及銜接學位、交換學生、寒暑期短期交流等海外學習機會，加上千人出國計畫以及教育部的學海系列計畫，目標每年讓1000名元智學生能參與海外交流。（編輯：陳政偉）1130220

#元智大學
#謝建興
#陳政偉
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