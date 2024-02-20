春季赴韓國賞花 旅遊業者分享5大花海打卡勝地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）旅遊業者分享韓國5大花海打卡勝地，各地花季從令人陶醉的淡粉櫻到絕美的深粉帝王櫻花、滿山遍紫的杜鵑花海等，提供旅客安排行程時參考。

不少旅客安排在春天時赴韓國賞花，旅遊業者Klook發布新聞稿表示，韓國賞櫻是每年的重頭大戲，但除了櫻花之外，各地花季也值得一訪，令人陶醉的淡粉櫻到絕美的深粉帝王櫻花、滿山遍紫的杜鵑花海、療癒溫柔的梅花田、絢爛高彩的鬱金香，處處充滿浪漫氛圍。

Klook表示，南怡島有別於市區，可一覽不受建築物干擾的遼闊天際線搭配櫻花美景。

首爾近郊遍布知名賞櫻景點，Klook說，「波拉美公園」是熱門韓劇「大力女子都奉順」取景地，每年4月下旬，公園內開滿深粉的帝王櫻花，筆直小徑與音樂噴泉營造出戀愛氛圍，適合戀人們一起散步，享受甜蜜時光。

Klook說，「富川杜鵑花節」每年3月下旬至4月上旬舉辦，旅客可欣賞滿山遍紫的杜鵑花海、品嚐在地小食，幸運的話，還有機會一睹杜鵑花和櫻花一同綻放的視覺盛宴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

每年3月，全州的「光陽梅花節」和「求禮山茱萸節」吸引了諸多喜愛寧靜美的旅客，Klook說，旅客除了可在光陽梅花村，將滿山滿谷的透白梅花盡收眼底，沉浸淡雅梅花香，還能品嚐各式梅子製品，例如梅實茶、梅酒和梅子冰淇淋，再來到求禮郡，遠離市區靜靜感受山茱萸的恬靜之美，細細品味山茱萸茶、酒與料理的滋味。

Klook表示，世界5大鬱金香慶典之一的「泰安鬱金香節」，每年4至5月於韓國花卉公園盛大展開，超過200萬朵鬱金香交織成繽紛花海，點綴著好拍的裝置藝術打卡點，提供旅客揮灑春天氣息的絕佳場所。（編輯：陳政偉）1130220