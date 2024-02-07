赴中旅遊團即起停招 旅行公會批言而無信

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（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光署今天宣布即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。對此，旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，根本言而無信；品保協會理事長張永成則說，不樂見但會配合溝通。

交通部觀光署今天下午宣布，由於中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團。

觀光署接著說明，已招攬成團、出發日期在113年3月1日至5月31日間的赴中旅遊團，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團；但6月1日之後的團，旅行社不能出團，也不能再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。

對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁不滿表示，政府做決定前完全沒有跟業者溝通，當初明明說農曆過年前會宣布不論中國有沒有開放陸客來台，都會開放台灣旅客赴中。

蕭博仁說，今天突然宣布不得招覽6月以後的赴中旅遊團，但很多旅行社都已經招攬到7月或8月了，政府根本「言而無信」、「太爛了」，現在無法統計影響人數。

蕭博仁並說，像是新疆等地，業者都已經訂好暑假期間的旅遊行程，觀光署在春節連假前1天的下午宣布停止招攬，讓旅行社根本無法因應，要丟雞蛋也沒有辦法，若政府不解除「禁團令」，希望大法官解釋，什麼叫做「禁團令。」

蕭博仁強調，已經接到很多旅行社打電話來反應，這兩天會跟各旅遊公會商量要怎麼處理，不排除年後將有上街抗議行動。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這樣的突襲式的宣布讓業者非常錯愕難過，甚至年夜飯可能也吃不下，這幾個月相關廣告宣傳，等於白做工，而且6月的情況也不清楚，希望副總統賴清德能針對後續的政策趕快說清楚。

李奇嶽指出，6月1日以後不能出團的旅客，如果已經報名、繳錢，因為政府規定不能出團，就依照旅遊契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款，這部分的旅客應該不多，損失不會很嚴重。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成則說，雖然不樂見相關政策，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，政府也幫了很多忙，度過這個難關，不論大中小的旅行社去年生意也都很好。

張永成表示，會協助向業者溝通，希望業者可以理解，目前就他所了解，6月以後不能出團的影響人數應該不多，消費糾紛應該也會蠻少的。（編輯：陳清芳）1130207