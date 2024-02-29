通膨加缺工 第2季旅遊團費較112年同期全漲

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中華民國旅行業品質保障協會今天公布今年第2季各線旅行團參考價格，受通膨及缺工影響，與去年同期相比，各線團費全部都上 漲，多數漲幅1成以上，中亞非線團費甚至7成。

中華民國旅行業品保障協會今天舉行記者會，公布第2季各線團費價格。

根據旅行品保協會公布的資料，和去年同期相比，今年第2季各線團費全部上漲，中亞非線最多，至少漲30%；和今年第1季比，大部分團費也變貴。協會理事長張永成分析原因，主要是受全球通膨及缺工影響。

旅行品保協會公布今年4至6月的旅遊團費參考價，東南亞比去年同期上漲10%至15%，比今年第1季漲5%至8%；以曼谷、芭達雅5到6天行程為例，售價新台幣1萬8900元至3萬6800元；峇里島5日2萬8500元至4萬6900元。

同期間，第2季中南半島線比去年同期漲10%到15%，跟今年第1季相比略漲；北越5到6天2萬5900元到3萬9800元，越南富國島5到6天3萬6800元到4萬8800元。

今年第2季東北亞線因逢賞花季，因日幣貶值，日本比團費去年同期少數略漲，但比今年第1季漲5%至10%，大阪5天4萬3900元到6萬2900元；韓國線團費比去年同期漲15%，首爾4到5天1萬2800元到3萬4500元，與今年第1季相比，因票價下修，團費約降10%。

第2季美加線團費比去年同期漲10%到20%，比今年第1季漲15%到20%；美西8天7萬1900元、10天9萬9800元，美東10天11萬9800元，加拿大10天19萬8000元。

第2季歐洲線團費比去年同期漲15%，比今年第1季貴20%，法國10到12天9萬9900元到13萬9000元，義大利10到14天，8萬9900元到15萬9900元。

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中亞非線團費漲幅最大，和去年同期相比，今年第2季埃及團費漲70%到100%，主要是今年元旦起，景點門票漲100%，且通膨嚴重，10天旅遊團費8萬9900元到9萬8000元；中亞其他地區漲30%到50%，土耳其10日遊7萬4900元到8萬6900元；東非肯亞10日遊25萬元到31萬8000元。

第2季紐澳線比去年同期漲8%，比今年第1季貴6%；東澳9天8萬800元到10萬4800元，紐西蘭南北島全覽10天10萬4800元到12萬3800元。（編輯：陳清芳）1130229