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網傳對印度移工錯誤資訊 政院：勿污名化印度民眾

2024/2/17 14:05（2/17 14:14 更新）
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（中央社記者賴于榛台北17日電）台灣與印度昨天簽署勞務合作備忘錄（MOU），行政院今天表示，網路上出現不實移工引進人數，以及污名化印度移工等錯誤資訊，這對印度民眾不公平，也恐讓台灣遭國際社會誤解，部會將加強澄清。

勞動部昨天宣布，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

行政院發言人林子倫今天透過媒體群組指出，近年來因為少子化等各項挑戰，台灣產業出現缺工現象，為補足產業需求，因此政府積極尋找移工來源國，而觀察國際狀況，印度移工廣受世界各國信賴，除德國、義大利、中東等都有引進，日本、韓國也已簽署MOU，或是正在洽談當中。

林子倫表示，此次台灣與印度簽署MOU，不只讓台灣優質移工來源國增加一個選項，同時也繼續維持台灣產業競爭力，目前後續程序仍在進行中，未來開放行業及人數將由台灣決定，簽署後也會依法送立法院查照。

他指出，政府注意到，網路上對印度移工有許多別有政治用心的說法，像是提出不實的移工引進人數，或是污名化印度移工等錯誤資訊，這些對印度民眾不公平，也恐造成國際社會對台灣的誤解，行政院長陳建仁已請部會加強澄清，避免民眾遭誤導。（編輯：郭無患）1130217

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