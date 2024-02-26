中國快艇翻覆風波 管碧玲3項指示檢討精進

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）針對中國快艇傷亡事件，海委會主委管碧玲今天3項指示以檢討精進，包括研議成立策進小組、主動澄清破除假訊息及確實虛心整體檢討，並指示海巡署給執勤人員關懷及心理支持。

海洋委員會今天主管會報，管碧玲因另有要公，由副主委吳美紅轉達其對一級主管勉勵，並以「慎始敬終」叮嚀各級主管辦理各項公事要保持尊敬、小心翼翼的態度，自始至終都要毫不怠慢，不要忽視任何細節。

管碧玲表示，此次事件可看到，海巡署在裝備整備及勤務執行等面向都有需要精進的地方，她並提出3項具體指示啟動檢討精進。

首先是「研議成立策進小組」，面對外在環境快速變化，管碧玲責成海巡署針對「精進執勤裝備」及「強化執勤管理」等面向，評估研議成立策進小組，以改善執法環境、優化執勤裝備，才能面對日益艱難的挑戰。

第2是「主動澄清破除假訊息」，管碧玲指出，事發至今，從當初對於「三無」船舶越界取締執法事件，已逐漸失焦，對台灣政府不利的假訊息大量出現，須慎防因此而激起國內輿論衝突，打擊執法人員士氣，對於不實訊息要主動澄清，以正視聽。

第3是「確實虛心整體檢討」，管碧玲表示，此案嚴正執法，但在通報及蒐證工作仍有疏忽，造成案件發生後無法對社會與家屬有效釐清案情，且案發後的媒體應對仍有精進的地方，等事件告一段落，需針對整體處理過程，確實檢討精進。

此外，管碧玲也指示海巡署，此案依法執勤，但發生人員傷亡，現場執勤人員承受很大壓力，應適時關懷並給予專業的心理支持。

最後，吳美紅勉勵所有人員，勿因單一事件影響各項工作正常運作，面對當下，愈是艱難、愈要堅定，堅守崗位一起面對各項挑戰。（編輯：郭諭儒）1130226