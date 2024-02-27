中國再推以舊換新振興經濟 成效如何難保證

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（中央社記者張淑伶上海27日電）日前中國官方定調要以「引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新」作為當前振興經濟的藥方，分析認為，財政補貼力度是關鍵；但民眾對未來預期不足，消費者仍可能不願花錢。

由中共總書記習近平23日主持召開的中共中央財經委員會第四次會議，強調要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，認為此舉將有力促進投資和消費，此外，會議也研究降低全社會物流成本問題。

財經媒體「吳曉波頻道」今天刊文指出，受到2008年美國金融危機影響，消費性電子產品外需急速衰退，中國因此在2009至2013年期間採取一輪大規模消費刺激政策，涉及汽車、家電以舊換新，以中央財政補貼為主。

當時，1000億元的政府補貼推動了家電銷售額近7000億元，消費提振明顯，且補貼後的內需市場仍保持繼續成長。

文章指出，在國民消費裡，汽車僅次於房地產。2023年中國汽車行業的年銷售額（包含新車、中古車、配件、服務等）突破人民幣10兆元（約新台幣44兆元），中國家電行業的市場規模也在8000億元以上。所以「車加家電」的以舊換新，直接關聯10餘兆元的消費。

另外，在2022年，中國社會物流總費用共17.6兆元，占GDP的比重為14.7%，高於日本的5%，歐盟的6%，美國的7%，甚至比東協10國的10%都要高。降低物流成本才能增加企業利潤。

如今，「以舊換新」的政策還能達到10餘年前的效果嗎？

文章引述北京師範大學教授萬喆說，家電下鄉和設備更新近幾年已有提出。2022年9月，國務院常務委員會提出要「支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造」，此後，有了設備更新改造專項再貸款，目前來看，效果不太顯著。未來財政貨幣政策應該會進一步使力。

財經評論員劉曉博說，官方要推動大規模以舊換新，意味著，鼓勵擴大投資、消費升級，仍然是基本策略，不太可能發放全民消費券，走純粹消費拉動路線。

他認為，未來可能會推出更多政策，主要是減稅降費，並鼓勵新能源車以及更高技術含量、更綠色的家電；進一步嚴管道路收費，縮短收費期、降低價格等。

復旦大學中國經濟研究中心智庫研究員馬紅漫說，如果設備更新、消費品更新都有一定程度提升，再加上整個社會物流成本下降，從宏觀經濟測算，可能對國民經濟帶來接近0.3%-0.5%的成長速度。以去年126兆元的GDP來計算，就是近4000億元到6000多億元的增量。

他表示，財政補貼的力度很關鍵，以2009年的經驗來說，每台家電的補貼，至少應該占到價格的15%左右，居民消費意願才會強。

對於財政補貼「以舊換新」政策，雖然具體細節尚未公布，但有網友認為，現在不是有錢不敢花，更多人是沒錢以及對未來預期不足，一場病、災，可能僅有的存款就沒了；要擴大消費，需要更多提高居民收入、提高對未來預期並減輕生活負擔。（編輯：吳柏緯）1130227