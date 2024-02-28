金融時報：俄軍事機密揭核打擊情境 曝疑中立場

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）根據外洩軍事檔案，俄羅斯總統蒲亭的部隊已經進行在與世界強權爆發衝突的早期階段時，動用戰術核武的演練，檔案內容並且披露俄軍為中國侵略的不同情境展開訓練。

英國「金融時報」（Financial Times）看到上述機密文件，根據進行檢視和查證的專家指出，內容描述運用戰術核武的門檻比俄羅斯已經公開承認的更低。

密件涵蓋29件於2008年至2014年間擬定的俄羅斯軍事機密檔案，內容包括探討動用核武操作性原則的兵棋推演情境和海軍軍官簡報。

可能動用核武作為回應的標準從敵人侵犯俄羅斯國境，到諸如俄羅斯20%戰略彈道飛彈潛艦遭毀滅等更具體引爆點。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）說：「這是首度有這類文件被公開報導。它們顯現出，一旦傳統手段無法達到想要的結果，動用核武的作戰門檻相當低。」

俄羅斯戰術核武可以從陸地或海上發射的飛彈進行投送，也可以透過飛機，是為歐洲和亞洲的有限戰場而設計，與以美國作為預定目標的更大規模「戰略」武器不同。現代戰術核彈頭仍然可以釋放比1945年在長崎和廣島所投原子彈更大的能量。

儘管那些檔案至少有10年歷史，但專家表示，它們對當前俄羅斯軍事準則仍具意義。

就在蒲亭（Vladimir Putin）開始跟中國結盟之際，上述防禦性計畫卻也披露莫斯科安全高層對北京根深柢固的懷疑。兩國早於2001年就相互承諾不率先使用核武。

俄、中在那之後深化夥伴關係，尤其自從中國國家主席習近平2012年掌權以來。烏克蘭戰爭則確立俄羅斯在與中國結盟關係中的「小弟」（junior partner）地位，北京對莫斯科提供至關重要經濟命脈，在迴避西方制裁這件事情上助一臂之力。

不過，即使兩國關係變得更加緊密，上述訓練資料顯示，俄羅斯東部軍區仍就中國侵略的多種情境展開演練。

相關演訓提供一個難得的機會，讓外界得以洞悉俄羅斯如何將核武視為防禦政策基石，以及如何訓練部隊在某些戰場條件下具備運用核武進行第一擊的能力。

概述中國展開假設性攻擊的其中一項演習以「北方聯邦」（Northern Federation）稱俄羅斯，表示它有能力以一次戰術核打擊進行回應，藉以阻止「南方」（the South）投入第2波侵略部隊繼續推進。

文件稱：「總司令已經下令…在敵人部署第二梯隊部隊，而且南方威脅朝主力打擊方向進一步攻擊的情況下…動用核武。」

中國外交部否認莫斯科上述懷疑有任何根據。發言人說：「中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約已經為兩國永久友誼、互不敵視概念的關係奠定法律基礎。這項『威脅理論』在中國和俄羅斯沒有巿場。」

克里姆林宮沒有回應置評請求。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1130228