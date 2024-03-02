政協會前記者會3日舉行 劉結一首出席回答提問

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（中央社記者呂佳蓉北京2日電）中國今年的全國政協與人大將在4日與5日分別拉開帷幕。根據官方公布，3日下午將舉辦政協會前記者會，並且將由政協新聞發言人劉結一向媒體介紹有關情況；4日中午則是人大會前記者會。

全國政協14屆二次會議秘書處新聞組1日公布，全國政協十四屆二次會議記者會定於3日下午3時在人民大會堂一樓新聞發布廳舉行。

大會新聞發言人劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。中國中央廣播電視總台、新華網屆時進行現場直播。

劉結一是前中國大陸國台辦主任，他在前年底卸任後，於去年增補為中國全國政協委員、外事委員會副主任。在去年12月27日，召開的大陸全國政協會議上，被任命為大陸全國政協十四屆二次會議新聞發言人，預計將在今年的全國「兩會」召開時，代表政協主持首場記者會。

另外，十四屆全國人大二次會議將於4日12時在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞記者會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

通知說，記者可於當日上午11時起，憑會議發的記者證件從人民大會堂東門入場，並歡迎中外記者參加。（編輯：吳柏緯）1130302