習近平兩會再談新質生產力：不是放棄傳統產業

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（中央社台北5日電）中共總書記習近平今天說，要牢牢把握高品質發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。

據新華社，習近平5日下午在參加其所在的14屆全國人大二次會議江蘇代表團審議政府工作報告時，作以上表示。他去年提出的新質生產力，成為今年兩會關鍵詞。

習近平並表示，各地要堅持從實際出發，先立後破、因地制宜、分類指導，根據本地的資源稟賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智慧化、綠色化。

報導稱，江蘇代表團審議熱烈，氣氛活躍。有6位代表分別就實現高水準科技自立自強等問題發言。「習近平不時插話，同大家交流。」

習近平說，江蘇發展新質生產力具備良好的條件和能力。要突出構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系這個重點，以科技創新為引領，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育，加強科技創新和產業創新深度融合，鞏固傳統產業領先地位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，使江蘇成為發展新質生產力的重要陣地。

他說，要謀劃進一步全面深化改革重大舉措，為推動高品質發展、推進中國式現代化持續注入強勁動力。圍繞構建高水準社會主義市場經濟體制，加快完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎制度。

習近平還說，要完善落實「兩個毫不動搖」的體制機制，支持民營經濟和民營企業發展壯大，激發各類經營主體的內生動力和創新活力。「深化科技體制、教育體制、人才體制等改革，打通束縛新質生產力發展的堵點卡點。」持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，塑造更高水準開放型經濟新優勢。（編輯：楊昇儒）1130305