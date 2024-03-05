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習近平提新質生產力 李強：展開「人工智能＋」行動

2024/3/5 12:31
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（中央社記者張淑伶上海5日電）中共總書記習近平去年提出「新質生產力」，一如外界預期，這個新詞進入今年政府工作報告。國務院總理李強對此表示，要展開「人工智能＋」行動，打造具國際競爭力的數位產業集群。

中國14屆全國人大二次會議今天上午開幕，李強向大會作政府工作報告。

他在報告2024年政府工作任務時，首先表示要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，並稱這是要充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新動能新優勢，促進社會生產力實現新的躍升。

在作法上，除了推動傳統產業高端化、智慧化、綠色化轉型外，他還提到積極培育新興產業和未來產業，以及深入推進數位經濟創新發展。

李強說，深化大數據、人工智慧等研發應用，展開「人工智能＋」行動，打造具有國際競爭力的數位產業集群。實施製造業數位化轉型行動，加快工業互聯網規模化應用，深入展開中小企業數位化賦能專項行動等。

他表示，支持平台企業在促進創新、增加就業、國際競爭中大顯身手。大力推動數據開發開放和流通使用，「適度超前建設數字（數位）基礎設施，加快形成全國一體化算力體系」，要以廣泛深刻的數位變革賦能經濟發展。（編輯：唐佩君）1130305

#中共
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