中國再喊話外資 趙樂際：落實外企國民待遇

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（中央社台北28日電）北京近期持續向外資喊話。中國全國人大委員長趙樂際今天說，中國將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

博鰲亞洲論壇2024年年會26至29日在中國海南舉行。綜合路透社、香港經濟日報報導，趙樂際在論壇發表主旨演說指出，中國倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球。面對錯綜複雜的國際安全威脅，要落實全球安全倡議，摒棄冷戰思維集團對抗，反對強權政治霸權行徑。

趙樂際表示，亞洲國家要深化各領域互助互利合作，培育壯大新動能，推動實現綠色、低碳、可持續發展。亞洲國家要反對選邊站隊的陣營對抗，防止地區和世界淪為地緣爭奪的角鬥場；反對貿易保護主義和各種形勢的築牆設壘、脫鉤斷鏈；堅持合作供應理念，共同實施區域全面經濟夥伴協定（RECP），高質量共建「一帶一路」，積極推進中國-東協自貿區3.0版升級談判。

趙樂際表示，中國將為世界經濟復甦注入強大動力，為各國發展、特別是亞洲鄰國發展提供更多機遇。中國堅持以科技創新推動產業創新，加快發展新質生產力，願與各國加強科技創新合作，共同落實好全球人工智慧致力倡議。

他強調，中國將堅持開放發展，開放的大門只會越開越大，永遠不會閉上。中國將主動對接高標準國際經貿規則，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，落實好外資企業國民待遇。

他還提到，未來5年中國貨物進出口可望累計逾32兆美元。

中國實際使用外資金額持續下跌，今年1至2月跌幅更擴大至19.9%，為挽回頹勢，北京當局日前在一連兩天的「中國發展高層論壇」積極展現中國經濟回升並向外資招手的姿態；此外，中國國家主席習近平稍早前也在北京人民大會堂會見多名美國工商界領袖及高層。（編輯：周慧盈/邱國強）1130328