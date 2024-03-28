中國財政部通令 全國黨政公務機關過緊日子

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（中央社台北28日電）在中國經濟陷入疲軟，地方財政吃緊之際，中國財政部正式印發通知，對中央及地方政府財政落實「黨政機關習慣過緊日子」政策提出六大明確要求，其中包括嚴格控制一般性支出及嚴肅財經紀律，以「形成『長期過緊日子』的良好氛圍」。

中國財政部官網今天公布近日發布的這項通知，指這是「從強化預算約束角度」作出明確要求，督促各地區、各部門「堅持過緊日子不放鬆」。其中即包括，中央部門要帶頭大幅壓縮論壇、節慶、展會等活動，且「不得講求排場」，儘量節約支出，並鼓勵採取影音、電話、網路等線上方式展開公務活動。

這項通知的六大要求依序是：嚴格加強「三公」（因公出國出境、公務車輛購置運行、公務招待活動）經費管理；嚴格控制一般性支出；強化預算約束和執行監督；嚴格支出管理；強化預算績效管理；嚴肅財經紀律。

通知提到，要對「三公」經費實施更加嚴格的「限額管理」。行政及公有事業單位不得使用非財政撥款安排的公務出國費；且對公務用車嚴禁超標準租賃高檔豪華車輛，降低車輛運行維護費用；公務接待嚴禁以虛報人數、違規增加陪同人數等方式增支公務接待費。

同時，中央部門要帶頭大幅壓縮論壇、節慶、展會等活動。舉辦活動「不得講求排場」，儘量節約支出。會議、培訓等公務活動要優先使用單位內部會議室、禮堂等場所，鼓勵採取影音、電話、網路等線上方式展開公務活動。

這項通知要求，要對重大政策、計劃繼續展開事前評估，「從源頭上嚴格立案管理」；加強績效目標管理，進一步發揮績效目標對財政資金使用的引導約束作用。並嚴肅查處違反財經紀律行為；持續保持財會監督高壓態勢，防範和查處違規記帳、擅自截留、非法挪用等問題，加大通報和處理力度，充分發揮警示震懾作用。

財政部有關負責官員針對這項通知表示，該部下一步將繼續深入學習中共總書記習近平關於「厲行節約、反對浪費」的論述，堅決貫徹「黨政機關習慣過緊日子」的要求。

同時，中央財政要帶頭落實責任，不斷完善制度措施，讓「過緊日子」成為預算安排和預算執行自覺遵循的原則，做到「大錢大方、小錢小氣」，「形成『長期過緊日子』的良好氛圍」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130328