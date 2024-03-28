習近平指示中國央行：時隔20年重啟國債買賣

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（中央社記者張淑伶上海28日電）最新出版的「習近平關於金融工作論述摘編」顯示，中共總書記習近平去年要求中國央行開始重啟購買國債。分析認為，這項工作不久就會展開，是時隔20年後中國再度使用這項貨幣工具。

新華社24日報導，「習近平關於金融工作論述摘編」一書近日由中央文獻出版社出版，內容涵蓋2012年11月至2024年2月期間的報告、講話、說明、演講等，其中部分論述是第一次公開發表。

港媒南華早報今天報導，根據這本書，習近平2023年10月30日在中央金融工作會議發表的講話提到，有必要充實貨幣政策工具箱，中國人民銀行（中國央行）應該逐步增加在公開市場買賣國債。

報導說，上次中國央行購買國債是2000年代初期，在那之後，央行用來調整市場流動性的工具，主要是再貸款及降低銀行的存款準備金率。

不過，這個高層會議過後至今已5個月，根據公開紀錄，中國央行在二級市場還沒有購買國債的紀錄。

由央行在二級市場購買國債的爭議點，在於對「財政赤字貨幣化」的擔憂，這種作法會導致貨幣供給量增加，讓人想到美國的量化寬鬆。一旦央行開始買國債，也顯示傳統貨幣政策的空間正在縮小。

業界不乏呼籲央行重啟國債買賣的聲音。微信公眾號「首席經濟學家論壇」14日發布渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽的文章。他認為，為實現合理的貨幣和信貸成長，人行今後會減少降準的頻率，更多依靠資產負債表的擴張。

他建議，央行除了向商業銀行提供貸款外，可以積極考慮恢復從二級市場自行買賣國債的做法。目前銀行的存款準備金率已經處於低檔，降準空間縮小。央行透過購買國債推動國債收益率下降，其他資產的收益率往往也會下降，達到放鬆金融條件的目的。

在南華早報報導中，丁爽說，中國央行之所以多年來避免購買國債，主要是不想引起市場投機，但北京現在希望注入政策支持的強心劑。（編輯：邱國強）1130328