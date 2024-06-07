郭智輝核能說法與綠營不同？卓榮泰：立場一致

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（中央社記者王揚宇台北7日電）經濟部長郭智輝對於核三延役、核管法等說法引發風波。行政院長卓榮泰今天受訪說，經濟部一方面來自人民付託，也有跟產業界接觸，所以會多方面考量，而6日跟立委的餐敘中，經過更深入的交換意見，立場已經非常一致。

卓榮泰6日晚間宴請民進黨立委時，民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，是否支持非核家園。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對郭智輝的發言引發民進黨立委質疑等議題，作相關說明。

卓榮泰指出，郭智輝多次提及核能問題，一定是在核安、核廢料可以得到處理，而且在社會大眾有共識情況底下，才能夠往下思考，此外民進黨立委吳思瑤6日已對外說明，現在行政院跟民進黨立法院黨團共同追求的目標。

吳思瑤6日在餐會後轉述時表示，會中有立委關心郭智輝近日對核電延役的發言，提醒不要被在野黨見縫插針，對於立法院答詢與媒體堵訪等有更精準的準備，「郭智輝部長這段時間受了一些委屈，發言在媒體擴大演繹下也許造成誤解」。

她表示，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君會中也重述政府能源政策3大重點，包含一、2030年前穩定供電無虞，民眾毋須擔心；二、持續多元發展綠能，台灣已經是亞洲綠能領先國，未來也會持續前進；三、依法落實非核家園行動不變。（編輯：楊凱翔）1130607