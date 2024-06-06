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卓榮泰：依法落實非核家園 多元發展綠能

2024/6/6 22:13
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（中央社記者賴于榛、林敬殷台北6日電）經濟部長郭智輝日前提及，若有法源解套，核二、核三確認安全無虞，將有機會延役，引起外界關注政府能源政策。行政院長卓榮泰今天晚間宴請民進黨立委重申，政府將依法落實非核家園、多元發展綠能。

為增進行政立法溝通，卓榮泰分4梯次宴請民進黨立委，第2場餐敘在台大醫院國際會議中心舉行，邀集民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，以及財政委員會、經濟委員會等民進黨立委出席，行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱、郭智輝、財政部長莊翠雲等人也陪同。

郭智輝昨天在立法院表示，若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年，但核電延役成本需考慮運轉、原料費用，並沒有想像簡單。郭智輝說法引起外界關注政府能源政策是否調整，陳世凱今天稍早說明，郭智輝所言是國際相關案例，政院依法朝向非核家園目標沒有改變。

吳思瑤今天在餐會後轉述時表示，會中有立委關心郭智輝近日對核電延役的發言，提醒不要被在野黨見縫插針，對於立法院答詢與媒體堵訪等有更精準的準備，「郭智輝部長這段時間受了一些委屈，發言在媒體擴大演繹下也許造成誤解」。

她表示，卓榮泰、鄭麗君會中也重述政府能源政策3大重點，包含一、2030年前穩定供電無虞，民眾毋須擔心；二、持續多元發展綠能，台灣已經是亞洲綠能領先國，未來也會持續前進；三、依法落實非核家園行動不變。（編輯：蘇龍麒）1130606

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