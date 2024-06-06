藍委提監委行為法 綠：立委行為應先自我約束課責

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（中央社記者林敬殷台北6日電）國民黨立委翁曉玲提出監察委員行為法草案，引發爭議。民進黨立法院黨團今天表示，國民黨立委主導的立法院，把立委當到無限大，現在還要把手伸到監察院，主張廢監察院前先恐嚇監委，根本是毀憲亂政。

民進黨團今天在立法院舉行「笨蛋，問題在韓國瑜」記者會，對於媒體詢問國民黨立委提出監委行為法草案時，做上述表示。

國民黨立委翁曉玲等人提出監察委員行為法草案，明定監察委員不得假借職權，以圖本身或他人之利益，並不得利用職務上之機會，損害他人，違者可處30萬以上、600萬元以下罰鍰。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨主導的立法院，把立委當到無限大，現在還把手伸到監察院，對監委說三道四，國民黨立委要刮別人的鬍子，應先刮自己的鬍子，立委的行為秩序先自我約束、先課責。

吳思瑤表示，民進黨版的國會改革法案，國會改革有權就要有責，建立一個權責相符的國會秩序，立法委員行為法是重要的配套之一，現在卻被國民黨立委封殺在立法院司法及法制委員會不給審查，每一次都提散會。

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吳思瑤說，國民黨現在管到監委的行為，立委的行為秩序卻不先自我約束，國民黨應先讓民進黨版的立委行為法先討論，把ME TOO條款、反洩密的自律行為先入法，而不是一再抗拒，拒絕審查。

民進黨團總召柯建銘表示，監委獨立行使職權，內部也有相關規範，更要遵循利益衝突，現在國民黨提監委行為法，是國民黨毀憲擴權的一部分，廢監察院之前，先恐嚇監委，這是在開玩笑嗎。（編輯：郭無患）1130606