賴清德盼團結面對藍白爭議提案 綠委促府院黨要一致

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（中央社記者葉素萍台北5日電）藍白聯手推動立法院職權行使法等修法，民進黨主席賴清德說，國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，後續應該會持續發生，希望大家基於國家整體利益團結合作，共同面對每一次難關。

藍白聯手推動立法院職權行使法等修法之後，國民黨立委傅崐萁提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，並預告在7月16日前一定通過。

賴清德今天在民進黨中常會提到，立法院黨團非常辛苦，國民黨、民眾黨合起來提出的法案，引起社會很多質疑，民進黨問政一定特別辛苦，他也希望黨團能夠了解，這不會是只有一件、兩件，後續應該會持續發生。

賴清德表示，在這狀況下還是要嚴肅理性面對，黨團所做的決定都不是為個人，也不是為了民進黨，是為整個國家未來發展，希望大家了解，基於國家整體利益，要團結合作，共同面對每一次難關。

與會人士轉述，立法院黨團書記長莊瑞雄中常會上強調，最近在野黨提出很多會增加政府支出的法案，府院黨要一致，立場要踩穩，行政院要有一致標準，要釋憲或覆議，態度一定要很明確，不能大案釋憲、小案放過。

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與會人士轉述，黨團幹事長吳思瑤、中常委王定宇也同意，既然府院黨共識是立院不能做增加預算的決議，政務官在被質詢時，院各部會態度也要一致。

另外，今年端午節有3天連假，賴清德說，要鼓勵民眾把握行政院所推出的「花蓮振興旅遊補助」，前往花蓮旅遊。日前，副總統蕭美琴也有帶中央黨部人員前往觀光振興。他說，相信在中央、地方團結努力下，花蓮的振興一定可以漸入佳境。（編輯：翟思嘉）1130605