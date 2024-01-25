費城半導體指數勁揚 台積電衝上635元續創波段新高

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（中央社記者張建中新竹25日電）費城半導體指數勁揚1.54%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%，台積電股價今天同步攀高達635元，再創波段新高，市值揚升至新台幣16.46兆元。

半導體產業今年景氣可望復甦，台積電預估不計記憶體的半導體業營收將成長超過1成，半導體微影系統廠艾司摩爾（ASML）指出，半導體市場復甦的正面訊號已經浮現。

ASML股價飆漲近9%，帶動晶片廠輝達（NVIDIA）上揚近2.5%，超微（AMD）上漲5.86%，費城半導體指數上漲1.54%，台積電ADR上漲逾2%。

台積電今天股價同步走高，上漲8元達635元，創近23個月新高，市值增加2074億元，達16.46兆元，貢獻大盤約65點。

台積電看好人工智慧（AI）需求旺盛，3奈米製程貢獻營收可望大增3倍，並帶動整體美元營收成長21%至26%，成長優於晶圓代工業水準，吸引外資連日買超，推升台積電股價攀高。（編輯：楊凱翔）1130125