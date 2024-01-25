台積電漲2%突破640元 台股盤中觸及萬八關卡

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美科技股勁揚，帶動台積電中場漲逾2%創642元波段高點，激勵台股指數上漲127點觸及萬八大關，維持高檔震盪。法人表示，市場樂觀看待美國科技股財報表現，反映在今天台股盤勢。

美國科技股勁揚，費城半導體指數上漲1.54%，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創收盤新高，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%站上波段高點，帶動台股上漲逾百點。盤中電子權值股走揚，台積電揚升，台股指數觸及萬八大關，最高18003.08點，上漲127.25點。

至10時40分，台股加權指數17975.53點，上漲99.7點，漲幅0.56%，盤中成交值約新台幣1608.59億元。類股表現上，電子漲0.85%，金融小漲0.08%，AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群翻黑小跌0.4%，航運股跌0.7%；代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑跌0.25%。

電子權值股台積電盤中最高攻至642元，漲2.39%，再創波段新高，市值逼近新台幣16.6兆元；聯電漲逾2%，聯發科、日月光投控走堅，鴻海站穩百元，台達電跌逾1%；AI伺服器概念股緯穎、緯創翻黑，廣達漲幅收斂力守平盤，AI PC概念股宏碁翻黑跌1.2%。股價超過千元的高價股漲跌互見，維持「十一千金」。

台新投顧副總經理黃文清指出，市場樂觀看待美國科技股財報表現，包括輝達、超微、微軟、艾司摩爾（ASML）、台積電美國存託憑證（ADR）等強勢表態創高，反映在今天台股盤勢，盤中觸及萬八大關。

展望台股後市，黃文清表示，下週觀察美科技股財報及台股重量級電子股法人說明會展望，以及2月1日美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果。（編輯：張良知）1130125