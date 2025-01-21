川普關稅挑戰 專家：台灣要成為美國重振製造業夥伴

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國總統川普20日正式上任，關稅政策引發全球矚目。專家指出，2025年台灣經濟成長率拚「保3」，川普關稅戰將是最大威脅，尤其台灣對美順差擴大，又集中資通訊產品，恐成台灣不可忽視的風險。

川普在第一任總統期間，對中國發起史無前例的大規模貿易戰，貿易保護主義大行其道，逐漸取代過往的全球分工模式，加上2020年COVID-19疫情肆虐，重創供應鏈，加速全球供應鏈重組過程。

當世界還在努力適應新的貿易秩序之際，川普捲土重來，且氣勢更盛，在2024年總統大選拿下壓倒性勝利。

選舉期間，川普曾說過字典裡面最美麗的字就是「關稅」，如今川普2.0重返白宮，更有經驗，執行率也將更高，貿易政策主張對所有進口品加徵10%至20%關稅，對所有中國進口品加徵60%關稅。如今川普於20日正式就任美國總統後，如何揮舞關稅大刀，全球高度關注。

中經院院長連賢明認為，川普關稅措施有4大觀察點，首先是時間點，川普上任後，是否如其所言，馬上開打關稅戰；第2，關稅是一次到位還是逐步調整；第3，加徵關稅是所有國家一體適用，還是不同國家有不同作法。

最後，台灣主要出口產業集中資訊科技類，這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須持續關注。

連賢明補充，有消息指川普擬宣布國家經濟緊急狀態，為徵收關稅鋪路，這點也是台灣要格外注意的部分。

台新投信董事長鄭貞茂直言，台灣今年經濟成長率拚「保3」，川普關稅大戰就是最大風險。

鄭貞茂表示，輝達帶動AI狂潮，台灣又位居先進半導體製程領先地位，將持續受惠相關伺服器、電子零組件、資通訊出口，並帶動廠商投資需求，換言之，「AI是台灣經濟的保命符」；儘管今年不確定性增加，主要預測機構普遍預期2025年台灣經濟成長率可站穩3%之上。

然而，鄭貞茂提醒，AI伺服器需求大幅擴增，台灣對美國出口的資通訊產品顯著增加，占對美總出口比重從2016年的24.2%躍升至2024年的61.3%，可以預見，美國將取代中港，成為台灣最大的貿易順差來源，「AI、貿易戰，讓台灣愈來愈依賴美國」。

在此情況下，鄭貞茂強調，「川普貿易政策態度至關重要」，特別是世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA），電子業在ITA協定下，各國互享極低關稅，全球約97%的資訊科技產品貿易量是零關稅，目前美國電子產品進口平均關稅稅率僅1.4%，由於台灣對美出口有近7成是資訊科技相關產品，必須格外留意川普對多邊經貿協定的態度。

連賢明則說，受惠於AI商機，台灣產業需求十分強勁，不用太擔心，但問題是，台灣在與美國談判的過程中，會不會需要付出較高代價。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，川普2.0的核心思想是「以關稅戰之名，行科技戰之實」，希望藉此拉開與中國的科技距離，各國不得不增加在美投資，同時減少對中國進口。

針對近期浮現中國可能以人民幣貶值因應關稅戰的看法，林啟超認為，美中對決戰場從貿易戰拓展至貨幣戰，「一開始可能不會，但之後或許會是手段之一」。

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川普劍指中國，市場紛紛沙盤推演中國可能策略，從中謀求因應之道。林啟超分析，中國可能有2套作法，一是美國出什麼招，中國就出什麼招，以對廣大人民交代，第2則是中國會花費更多心思與盟友結盟。

中經院副院長王健全認為，川普想要讓美國再次偉大，必須恢復製造業，眼前台灣最重要課題是如何與美國合作，幫助美國重振製造業，並讓美國體認到「台灣是最重要的策略夥伴」。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140121