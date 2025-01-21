加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停
首頁 / 政治
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政4/49
首頁 / 政治

川普關稅挑戰 專家：台灣要成為美國重振製造業夥伴

2025/1/21 10:02（1/21 10:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國總統川普20日正式上任，關稅政策引發全球矚目。專家指出，2025年台灣經濟成長率拚「保3」，川普關稅戰將是最大威脅，尤其台灣對美順差擴大，又集中資通訊產品，恐成台灣不可忽視的風險。

川普在第一任總統期間，對中國發起史無前例的大規模貿易戰，貿易保護主義大行其道，逐漸取代過往的全球分工模式，加上2020年COVID-19疫情肆虐，重創供應鏈，加速全球供應鏈重組過程。

當世界還在努力適應新的貿易秩序之際，川普捲土重來，且氣勢更盛，在2024年總統大選拿下壓倒性勝利。

選舉期間，川普曾說過字典裡面最美麗的字就是「關稅」，如今川普2.0重返白宮，更有經驗，執行率也將更高，貿易政策主張對所有進口品加徵10%至20%關稅，對所有中國進口品加徵60%關稅。如今川普於20日正式就任美國總統後，如何揮舞關稅大刀，全球高度關注。

中經院院長連賢明認為，川普關稅措施有4大觀察點，首先是時間點，川普上任後，是否如其所言，馬上開打關稅戰；第2，關稅是一次到位還是逐步調整；第3，加徵關稅是所有國家一體適用，還是不同國家有不同作法。

最後，台灣主要出口產業集中資訊科技類，這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須持續關注。

連賢明補充，有消息指川普擬宣布國家經濟緊急狀態，為徵收關稅鋪路，這點也是台灣要格外注意的部分。

台新投信董事長鄭貞茂直言，台灣今年經濟成長率拚「保3」，川普關稅大戰就是最大風險。

鄭貞茂表示，輝達帶動AI狂潮，台灣又位居先進半導體製程領先地位，將持續受惠相關伺服器、電子零組件、資通訊出口，並帶動廠商投資需求，換言之，「AI是台灣經濟的保命符」；儘管今年不確定性增加，主要預測機構普遍預期2025年台灣經濟成長率可站穩3%之上。

然而，鄭貞茂提醒，AI伺服器需求大幅擴增，台灣對美國出口的資通訊產品顯著增加，占對美總出口比重從2016年的24.2%躍升至2024年的61.3%，可以預見，美國將取代中港，成為台灣最大的貿易順差來源，「AI、貿易戰，讓台灣愈來愈依賴美國」。

在此情況下，鄭貞茂強調，「川普貿易政策態度至關重要」，特別是世界貿易組織（WTO）的資訊科技協定（ITA），電子業在ITA協定下，各國互享極低關稅，全球約97%的資訊科技產品貿易量是零關稅，目前美國電子產品進口平均關稅稅率僅1.4%，由於台灣對美出口有近7成是資訊科技相關產品，必須格外留意川普對多邊經貿協定的態度。

連賢明則說，受惠於AI商機，台灣產業需求十分強勁，不用太擔心，但問題是，台灣在與美國談判的過程中，會不會需要付出較高代價。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，川普2.0的核心思想是「以關稅戰之名，行科技戰之實」，希望藉此拉開與中國的科技距離，各國不得不增加在美投資，同時減少對中國進口。

針對近期浮現中國可能以人民幣貶值因應關稅戰的看法，林啟超認為，美中對決戰場從貿易戰拓展至貨幣戰，「一開始可能不會，但之後或許會是手段之一」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

川普劍指中國，市場紛紛沙盤推演中國可能策略，從中謀求因應之道。林啟超分析，中國可能有2套作法，一是美國出什麼招，中國就出什麼招，以對廣大人民交代，第2則是中國會花費更多心思與盟友結盟。

中經院副院長王健全認為，川普想要讓美國再次偉大，必須恢復製造業，眼前台灣最重要課題是如何與美國合作，幫助美國重振製造業，並讓美國體認到「台灣是最重要的策略夥伴」。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140121

延伸閱讀
川普上任首日未祭關稅 擬徹底改革貿易制度川普：預計2月1日對加拿大墨西哥徵收25%關稅川普半導體製造優先 專家：對台利弊參半影片／川普再度入主白宮 就職演說全文翻譯
川普
川普擬大規模開採石油 國際油價和台塑四寶股價齊挫川普簽署行政命令 將TikTok禁令延後75天
鄭貞茂
川普重返白宮通膨恐再起？鄭貞茂：有可能但機率不高美國大選登場 法人看好選後股市回歸基本面
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
學者：川普上任台面臨軍費壓力 應提大型儎台新軍購
17
更多編輯台推薦新聞：