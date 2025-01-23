路透：菲律賓境內美軍泰風飛彈系統已移地部署

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓政府高層消息人士透露，美國軍方已將其「泰風」（Typhon）飛彈發射系統從佬沃轉移部署到呂宋島另一地點。這套系統可發射多用途飛彈，射程可達數千公里。

路透社獨家報導，泰風系統搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈可讓菲國打擊中國和俄羅斯目標；系統搭載另款「標準6型」（SM-6）飛彈則可打擊200公里以外的空中或海上目標。

消息人士指出，重新部署行動有助確認部署該飛彈系統的合理地點和轉移速度。這種機動性被視為在衝突期間確保其更安全的一種作法。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示，衛星照片顯示，該系統及相關設備近幾週被裝載到佬沃國際機場（Laoag International Airport）的C-17運輸機上。據路透社所見照片，覆蓋系統的白色遮雨篷也已移除。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command，INDOPACOM）告訴路透社，該泰風系統已在菲律賓境內移地部署。司令部和菲國政府都拒絕透露實際部署位置。

印太司令部指揮官柯默（Matthew Comer）表示：「美國政府與菲律賓政府已就部署行動各個面向進行密切協調，包括地點選擇。」

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泰風飛彈系統是美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）為美國陸軍開發，是一套「中程能力」（mid-range capability）陸基飛彈發射系統。

泰風系統於去年4月的美菲聯合軍演中首次部署菲國，隨即招致北京嚴厲批評。去年9月，美國表示暫無計畫將該系統撤出菲國，中國和俄羅斯也譴責這項部署助長軍備競賽。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1140123