北韓官媒簡略報導川普就職 未發表任何評論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾22日綜合外電報導）北韓官媒今天報導了美國總統川普的就職典禮，但並未針對他任職總統一事發表任何評論，且另指控美國在1950至1953年韓戰期間犯下種種惡行。

北韓執政共產黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）刊出一篇短文，報導川普（Donald Trump）在去年11月大選當選美國第47位總統，且其就職典禮於本月20日在華府舉行。

勞動新聞既未進一步說明，也沒有對川普或美國事務發表任何評論，不過該報刊出一張照片，畫面是年輕學生接受關於韓戰的宣傳教育，並「為敵方美國犯下的惡行群情激憤」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

川普在他第一次總統任期間，達成與北韓國家領導人金正恩舉行峰會的創舉，並時常吹噓他們兩人關係融洽。

南韓國家情報院（NIS）上週告訴南韓國會議員，平壤最近試射飛彈，部分目的在於「炫耀其威懾美國的能力，以及吸引川普的注意力」。金正恩上月召開勞動黨重要年終政策會議，宣布將實施針對美國的「最強」應對戰略。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140122