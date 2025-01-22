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歐盟對俄鷹派支持川普主張 呼籲歐洲增加國防開支

2025/1/22 21:42（1/22 22:18 更新）
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圖為歐盟旗幟。（路透社）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天表示，俄羅斯對歐盟安全構成生存威脅，而唯一能解決這個問題的方法就是增加國防開支，此舉呼應了美國總統川普的要求。

路透社報導，卡拉斯在歐洲防衛局（European Defence Agency）年度會議的演講中表示：「只要我們對國防投資不足，無論是今天還是未來，俄羅斯都將持續對我們的安全構成生存威脅。」

她提到：「有人說我是『對俄鷹派』，但我認為我只是很現實地看待俄羅斯問題。」

法新社報導，自俄軍戰車2022年開入烏克蘭以來，歐洲官員一直呼籲必須保持警醒。卡拉斯的這番號召是一系列日益嚴峻的國防警告中最新一例。

卡拉斯在比利時布魯塞爾（Brussels）的會議發表主題演講時表示：「川普總統說我們（國防）支出不夠，他說得對。美國是我們最強大的盟邦，且必須繼續如此。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在歐洲議會（European Parliament）於法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉辦的另一場會議中強調，「如果歐洲想生存下去，就要武裝起來」。

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波蘭的國防支出占比高於任何其他北大西洋公約組織（NATO）成員國，圖斯克敦促歐盟各國嚴肅看待川普的呼籲，將國防支出目標從國內生產毛額（GDP）的2%提升到5%。

圖斯克說：「現在是歐洲不能在安全方面節省開支的時候。」波蘭於本月接任歐盟輪值主席國。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140122

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