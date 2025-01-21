以哈停火隔天 聯合國：915援助貨車已進入加薩
2025/1/21 12:48（1/21 12:57 更新）
（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）停火協議昨天生效，今天已有915輛援助車進入遭戰火蹂躪15個月的加薩走廊。
路透社報導，OCHA表示，根據以色列和負責斡旋停火的美國、卡達、埃及提供的資料，昨天有約630輛貨車已進入加薩走廊（Gaza Strip）這塊巴勒斯坦飛地，其中至少300輛前往專家警告處於饑荒邊緣的加薩北部。
以哈之間的協議規定，停火期間最初6個星期，每天需放行600輛貨車的援助物資進入加薩，其中包括50輛載運燃料。600輛的救援物資中有一半會送往加薩北部。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供的數據顯示，去年12月有2892輛援助貨車進入加薩。物資在邊界沿線加薩這一側卸貨，再由聯合國接手分派。
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然而，幫派和竊賊導致援助工作難度倍增。OCHA數據顯示，聯合國去年12月共接手2230輛次的物資，平均1天72輛次，但今年1月1日至5日接手的物資，平均1天是51輛次。
以色列已摧毀加薩大部分地區，而加薩戰前約230萬的人口也多次被迫遷徙。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）曾形容當地的人道處境為「災難」。（實習編譯：陳奕文/核稿：蔡佳敏）1140121
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