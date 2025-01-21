哈瑪斯執行加薩停火協議 25日再釋放4名以色列女人質

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（中央社加薩21日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯（Hamas）官員艾努努今天告訴法新社，將於25日釋放4名以色列女性人質，換取巴勒斯坦囚犯。這是哈瑪斯與以色列達成加薩停火協議以來第二度釋放人質。

法新社報導，艾努努（Taher al-Nunu）指出，哈瑪斯將釋放4名以色列女性被拘留者，以換取第二批巴勒斯坦囚犯。

以哈戰爭停火協議19日生效，哈瑪斯當天釋放了3名以色列女性，以換取90名巴勒斯坦囚犯。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140121