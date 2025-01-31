2500加薩童瀕臨死亡風險 聯合國要求醫療後送

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（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天會晤4名曾在加薩走廊擔任志工的醫師後，要求立即將當地2500名兒童撤離以接受治療。醫師表示，這些兒童接下來幾週面臨迫切的死亡風險。

路透社報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月爆發戰爭，摧毀人口200多萬的加薩走廊（Gaza Strip）與當地的醫療系統。以哈戰爭爆發近15個月以來，這4名美國醫師均曾在當地擔任志工。

而就在停火協議本月19日生效前幾天，世界衛生組織（WHO）指出，加薩走廊逾1萬2000名病患正在等待醫療後送，且希望於停火期間能加快撤離行動。

來自美國加州的創傷外科醫師西德瓦（Feroze Sidhwa）去年曾在加薩工作，他表示，這些病患中約有2500名兒童必須接受緊急治療。

西德瓦會晤古特瑞斯（Antonio Guterres）後告訴媒體，這2500名兒童之中，「有些人性命垂危，有些人明後天就會死亡」。

他說明，這些兒童絕大部分需要接受的治療相對簡單，例如，1名3歲男童手臂燒傷，傷口雖已癒合，但疤痕組織逐漸阻斷血液流動，使他面臨截肢風險。

美國史丹佛大學醫院（Stanford University Hospital）急診室醫師可汗（Ayesha Khan）去年曾在加薩走廊當志工，她道出許多截肢兒童沒有義肢可用或未復健的困境。

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古特瑞斯會後在社群平台X上發文表示，他聽到這幾名醫師道出的情況後「感到相當難過」，並說「2500名兒童必須立即後送，且要保證能返回家園與家人團聚」。

路透社尋求就古特瑞斯要求醫療後送置評，但以色列國防部人道單位「領土內政府活動協調局」（COGAT）未回應。以色列駐聯合國代表團也未回應置評要求。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140131